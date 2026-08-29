नेपाल में आई भीषण बाढ़ का असर अब भारत-नेपाल के व्यापार पर पड़ने लगा है। सड़कों के टूटने होने से काठमांडू समेत नेपाल के अन्य हिस्सों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है।

सनौली बार्डर पर भारतीय सीमा में लगभग 16 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। इन ट्रकों के चालक नेपाल में जाने का इंतजार कर रहे हैं। आवाजाही बाधित होने से ट्रक चालकों और व्यापारियों की मुसीबत जहां बढ़ रही है, वहीं वाहनों की बढ़ती संख्या से बॉर्डर वाले इलाकों में यातायात प्रबंधन चरमरा गया है।

नेपाल के अन्य हिस्सों में जाने वाले ट्रक भी देरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित है। वाहनों की कतार नौतनवा क्षेत्र तक पहुंच गई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हालात पर है पुलिस की नजर

बॉर्डर क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कर्मी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में जुटे हैं। अधिकारियों ने कहा कि यदि नेपाल में सड़क संपर्क जल्द बहाल नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही और आपूर्ति में देरी हो सकती है।

क्षेत्राधिकारी बसंत सिंह ने बताया कि सनौली बार्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती थानों के प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में बाढ़ ने वहां काम करने वाले यूपी के महराजगंज के लोगों को भी प्रभावित किया है।

हालात बेहद भयावह

सनौली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी राज कुमार गौतम करीब एक साल से काठमांडू में फर्नीचर का काम कर रहे थे और बाढ़ के हालात से बचकर घर लौट रहे हैं। गौतम ने फोन पर परिवार को बताया कि स्थिति भयावह है, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और लोग घबराहट में सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं।

उधर, पड़ोसी जिले कुशीनगर में प्रशासन ने नरवाजोत और अहिरौली के बीच 17.5 किलोमीटर लंबे तटबंध पर निगरानी बढ़ा दी है। राजस्व, पुलिस और बाढ़ नियंत्रण टीमें संवेदनशील हिस्सों पर नजर रख रही हैं। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि नदी किनारे बसे गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है।

गांवों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात

छितौनी और वाल्मीकिनगर के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने गैस सिलेंडर, बिस्तर और फ्रिज जैसे घरेलू सामान को तेज बहाव में बहते देखा, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला।

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गांवों में तैनात हैं, जबकि पीएसी और जल पुलिस (पुलिस की विशेष इकाई) को भी अलर्ट पर रखा गया है। अन्य छोटी मौसमी नदियों और नालों पर भी नजर रखी जा रही है।

‘ऐसा लगा कोई शैतान आसमान से नीचे उतर आया हो…’

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