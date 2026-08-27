नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। बाढ़ में अब तक कम से कम 270 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 800 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल और तिब्बत में 288 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि करीब 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लापता भी हो सकते हैं और स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है।

नेपाल में फंसे भारतीयों के पांच बड़े समूह

रणधीर जायसवाल के अनुसार, संपर्क से बाहर भारतीय नागरिकों में कई अलग-अलग समूह शामिल हैं। इनमें त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 73 लोग, तमिलनाडु के 37 और 49 तीर्थयात्रियों के दो समूह, रसुवा जिले के टिमुरे में पश्चिम बंगाल के 32 लोग और अलग-अलग राज्यों के 61 भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा केरल के 33 नागरिकों का एक समूह भी प्रभावित हुआ है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 21 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। हालांकि, कई अन्य तीर्थयात्रियों और यात्रियों से अब भी संपर्क नहीं हो सका है।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर भारी तबाही

बुधवार को भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने सड़कों, पुलों, घरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। बाढ़ का पानी कई स्थानों पर तेजी से बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली कई इमारतों तथा वाहनों को बहा ले गया।

नेपाल में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। सीमा के दूसरी तरफ चीन के तिब्बत क्षेत्र के जिरोंग काउंटी में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, वहां भी कई लोग लापता हैं।

1,500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर

नेपाल और तिब्बत में जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस आपदा के बाद 1,500 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। नेपाल में 800 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी है, जबकि तिब्बत में भी सैकड़ों लोगों का पता नहीं चल पाया है।

नेपाल में लापता विदेशी नागरिकों में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के नागरिक भी शामिल हैं। इनमें बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आए तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं।

पूर्व DRDO प्रमुख सतीश रेड्डी भी फंसे

पूर्व DRDO प्रमुख सतीश रेड्डी और उनकी पत्नी समेत 31 तीर्थयात्री भी नेपाल-तिब्बत सीमा के पास फंसे हुए हैं। वे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्षेत्र में पहुंचे थे। खराब मौसम और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।

राहत और बचाव अभियान जारी

नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नाव और जमीनी टीमों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। भारी बारिश, तेज बहाव, मलबे और खराब सड़कों के कारण बचाव दलों को कई इलाकों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। नेपाल सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को तीन महीने के लिए आपदा क्षेत्र घोषित किया है। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पुल, सड़क और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान

बाढ़ से नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। शुरुआती सरकारी अनुमान के अनुसार, कम से कम 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त या बह गई हैं। 13 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और करीब 200 ट्रक भी बाढ़ के पानी में बह गए हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। इस बीच, भारत सरकार भी नेपाल और तिब्बत में फंसे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

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