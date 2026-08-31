Madras High Court Judge Missing: नेपाल के रसुवा में 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ और जल प्रलय के बाद से भारत की मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमूर्ति वी. शिवज्ञानम (सेवानिवृत्त) भी लापता हैं। रसुवा में भोटेकोशी नदी में अचानक आए उफान से भारी तबाही हुई है, जिसके चलते बुनियादी ढांची बुरी तरह बर्बाद हुआ है और सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई है।

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति वी. शिवज्ञानम तमिलनाडु से गए तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ नेपाल की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान बस के अंदर ली गई एक तस्वीर में उन्हें समूह के अन्य सदस्यों के साथ देखा गया था। आपदा आने के बाद से ही उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, जिससे उनके परिवार और करीबियों में उनके सही सलामत होने की चिंता बढ़ रही है।

पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात

दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक जस्टिस शिवज्ञानम ने 26 अगस्त की सुबह अपनी पत्नी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया था। हालांकि, उस आखिरी बातचीत के बाद से ही उनका फोन बंद आ रहा है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है।

लापता जज के परिवार को तिमुरे स्थित सशस्त्र प्रहरी बल (APF) नेपाल सीमा चौकी के पास बचाई गई एक अन्य बस के यात्रियों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन यात्रियों ने बताया कि जस्टिस शिवज्ञानम की बस उनकी बस से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। तिमुरे और रसुवा का यह इलाका बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

CJI सूर्यकांत को लिखा गया पत्र

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 30 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को एक पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि वे इस मामले को भारत सरकार और संबंधित नेपाली अधिकारियों के सामने उठाएं ताकि पूर्व जज का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।

समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन की मांग

एसोसिएशन के सचिव डॉ. राम शंकर ने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमूर्ति एस. नागमूथु (सेवानिवृत्त) और अध्यक्ष पी.वी. योगेश्वरन के मार्गदर्शन में यह अपील दायर की है। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया है कि भारतीय और नेपाली बचाव एजेंसियां मिलकर एक समन्वित तलाशी अभियान चलाएं, ताकि यदि जस्टिस शिवज्ञानम कहीं फंसे या घायल हों, तो उन्हें तत्काल चिकित्सा और राहत पहुंचाई जा सके।

कानून के क्षेत्र में 34 वर्षों का शानदार करियर

न्यायमूर्ति वी. शिवज्ञानम का न्यायिक करियर लगभग 34 वर्षों का रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देने और सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, 2025 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था।

सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास की अपील

वकील समुदाय ने पूर्व न्यायाधीश की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन ने सीजेआई से अपने संवैधानिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है, ताकि भारत सरकार के माध्यम से पूर्व जज का सुराग लगाकर उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जा सके।

नेपाल में आई जल प्रलय से जनजीवन पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक, देश की 11 जलविद्युत परियोजनाओं के नीचे बनी सुरंगों में 933 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इन 11 में से ज्यादातर परियोजनाएं 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए भोटेकोशी-त्रिशूल नदी गलियारे के किनारे स्थित हैं। पढ़िए पूरी खबर…