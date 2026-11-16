Delhi Pollution News: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा ने एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से अपील की थी कि वे सोमवार को उनके साथ पर्यावरण मंत्रालय जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हों, ताकि वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाया जा सके। इसके कुछ घंटों बाद, रविवार देर शाम मंत्रालय ने जवाब दिया कि मंत्री वार्षिक जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुर्की गए हुए हैं।

मंत्रालय के डायरेक्टर वी. पझानियांडी ने बोरा को भेजे एक ईमेल में कहा, “भूपेंद्र यादव दिल्ली-एनसीआर राज्यों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। वे राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों की लगातार निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं।”

हालांकि, आइसा के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोमवार को लोगों के साथ इंदिरा पर्यावरण भवन जाने का उनका कार्यक्रम अभी भी यथावत है।

मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश

मंत्रालय ने अपने जवाब में आगे कहा कि 14 नवंबर को वायु प्रदूषण पर हुई एक समीक्षा बैठक में एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर सख्त, समयबद्ध और समन्वित तरीके से नियमों को लागू करें। इसमें दिल्ली-एनसीआर राज्यों के प्रत्येक शहर में सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करना भी शामिल है, ताकि वे नियमों के पालन की बारीकी से निगरानी कर सकें।

मंत्रालय ने आगे कहा, “इसके अलावा, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित सीएक्यूएम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रयासों के बीच समन्वय कर रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके।”

आइसा ने तत्काल बैठक की मांग को दोहराया

इससे पहले रविवार को आइसा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यादव के साथ तत्काल बैठक करने की अपनी मांग को दोहराया। संगठन ने कहा, “हमारा उद्देश्य उनके सामने भारत के बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके विनाशकारी प्रभावों से जुड़े अहम सवाल, चिंताएं और मांगें रखना है।”

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दिवाली के बाद इन दिनों दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार खराब होती जा रही है। कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 पार दर्ज की जा रही है। खराब हवा के मुद्दे को लेकर वाम दल का छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा लगातार आवाज उठा रही हैं। उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…