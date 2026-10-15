कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। इस दौरान AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के साथ चलती दिखाई दीं। उस समय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ तस्वीर में आने की कोशिश कर रहे थे। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी और खासकर उसके छात्र संगठन NSUI में काफी चर्चा हो रही है।

NSUI के कई सदस्यों का सवाल था कि जब यह प्रदर्शन INDIA गठबंधन का था, तो AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को इतनी अहमियत क्यों दी गई? AISA, CPI-ML से जुड़ा एक छात्र संगठन है। NSUI के कुछ सदस्यों को लगा कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके अपने संगठन को कम महत्व मिला और वह छोटा दिखाई दिया।

हालांकि, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसे पार्टी की सोची-समझी रणनीति बताया। एक कांग्रेस नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस कदम से “कॉकरोच जनता पार्टी” (CJP) को आंदोलन का मुख्य चेहरा बनने से रोका गया है।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, नेहा बोरा पहले विरोध प्रदर्शनों और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ दिखाई दी थीं, लेकिन अब वह कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नजर आईं। इससे लोगों के बीच यह संदेश गया कि इस आंदोलन में कांग्रेस और INDIA गठबंधन आगे हैं। इस बीच, सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी गुरुवार को NSUI, युवा कांग्रेस और सेवा दल के पदाधिकारियों और समन्वयकों के साथ चाय पर मुलाकात कर सकते हैं।

इसी राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश के तहत बुधवार को INDIA गठबंधन के दलों ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की आलोचना की। ये नेता जंतर-मंतर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उसे विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित दर्जे से हटा दिया गया था।

इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने पहल की। पहले वे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति सतर्क रुख अपनाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक पोस्ट के जरिए प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, “छात्र। युवा। पत्रकार। INDIA गठबंधन। अलग-अलग बैनर, लेकिन उद्देश्य एक। सभी विरोध-प्रदर्शनों का सार एक ही है- नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।”

कांग्रेस का वामपंथ की ओर झुकाव

कांग्रेस में नेहा बोरा को लेकर जो चिंता है, उसके पीछे कुछ कारण हैं। गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का एक रुझान वामपंथी विचारधारा के लोगों को महत्व देने का रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े कई लोग कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे हैं।

इनमें SFI और AISF जैसे संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। इसमें कुछ प्रमुख नाम भी शामिल हैं- संदीप सिंह, मोहित पांडे और अकबर चौधरी। ये सभी AISA के नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।

संदीप सिंह बाद में प्रियंका वाड्रा की टीम में शामिल हुए। प्रसेनजीत बोस, वे पहले JNU में SFI से जुड़े थे और अब कांग्रेस के साथ हैं। कन्हैया कुमार, वे JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और AISF से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे NSUI के प्रभारी हैं।

हालांकि, कन्हैया कुमार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पार्टी के प्रदर्शनों में किनारे किया जा रहा है। ये सवाल खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया छात्र संघ चुनावों में NSUI के खराब प्रदर्शन के बाद उठे हैं। ये चुनाव जुलाई में हुए Gen Z आंदोलन के बाद आयोजित किए गए थे।

AISA और NSUI के बीच वैचारिक अंतर

नेहा बोरा अब कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं। वे मंगलवार को INDIA गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई थीं, लेकिन दूसरी ओर, AISA की वेबसाइट NSUI को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के छात्र संगठन ABVP के साथ दक्षिणपंथी और जनविरोधी संगठनों की श्रेणी में रखती है।

AISA के घोषणापत्र में कहा गया है कि संगठन NSUI और ABVP जैसे छात्र-विरोधी, जनविरोधी और दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ संघर्ष करता है।

इससे कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं की चिंता बढ़ती है। एक कांग्रेस नेता का सवाल है कि जब NSUI जैसा बड़ा छात्र संगठन पहले से मौजूद है, तो AISA जैसे संगठन से लोगों को कांग्रेस में लाने की जरूरत क्यों है? उनका कहना है कि AISA की ताकत मुख्य रूप से JNU तक सीमित है और इतने वामपंथी नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के बावजूद JNU में NSUI की मौजूदगी मजबूत नहीं हुई है।

कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी का नेतृत्व वामपंथी पृष्ठभूमि वाले छात्रों के भाषणों और नारों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये छात्र NSUI के सामान्य कार्यकर्ताओं से ज्यादा पढ़े-लिखे और बौद्धिक रूप से मजबूत दिखाई देते हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के अनुसार, वामपंथी छात्र नेता नए नारे बनाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं। वे NSUI की तुलना में नियमित रूप से ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं।

कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है?

कांग्रेस के कुछ नेताओं का सवाल है कि जिस वामपंथी विचारधारा का चुनावी प्रभाव कई जगह कम हुआ है, उसके करीब जाने से पार्टी को कितना फायदा होगा? कांग्रेस इस समय अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। वह उन हिंदू मतदाताओं को भी अपने साथ लाना चाहती है जो रूढ़िवादी विचार रखते हैं और वामपंथ की धर्म-विरोधी छवि से सहज नहीं हैं। इसलिए कुछ नेताओं को लगता है कि वामपंथ की ओर ज्यादा झुकाव कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है?

कांग्रेस के भीतर एक दूसरा वर्ग भी है, जो वामपंथी पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी में जगह देने का समर्थन करता है। इन नेताओं का तर्क है कि यदि वामपंथी विचारधारा के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने में सहज महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ रहा है।

एक कांग्रेस नेता के अनुसार, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में दिखाई दे जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। इसमें छात्र और समाज के कमजोर या हाशिए पर रहने वाले वर्ग भी शामिल हैं। नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल नेहा बोरा के साथ ही नहीं, बल्कि पुलिस की कथित ज्यादतियों का सामना करने वाले लोगों के साथ भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। ये लोग जरूरी नहीं कि कांग्रेस के सदस्य हों।

उनके अनुसार, आज Gen Z यानी युवा पीढ़ी की चर्चा हो रही है और नेहा बोरा युवाओं के बीच एक उभरता हुआ चेहरा हैं। ऐसे समय में उन्हें अपने साथ मंच पर लाना युवाओं तक पहुंचने का प्रभावी तरीका हो सकता है।

वामपंथी छात्र नेता कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं?

AISA से जुड़े रहे एक दिल्ली के प्रोफेसर का कहना है कि वामपंथी छात्र नेताओं का कांग्रेस जैसी मुख्यधारा की पार्टी की ओर जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। उनके अनुसार, उदारीकरण और सोशल मीडिया के दौर में कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि वे अपने दूसरे साथियों की तुलना में पीछे छूट गए हैं। ऐसे में वे मुख्यधारा की राजनीति की ओर रुख करते हैं।

सोशल मीडिया किसी व्यक्ति को बहुत कम समय में लोकप्रिय बना सकता है या उसकी छवि खराब कर सकता है। मुख्यधारा की राजनीति में आने से इन नेताओं को एक बड़ा मंच मिलता है, जहां वे अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

SIR विवाद पर विपक्षी एकजुटता और CJP के साथ से बढ़ी भाजपा की चिंता, यूपी-पंजाब चुनाव से पहले नई चुनौतियां

विपक्षी दलों के एकजुट होने और SIR विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन तेज होने के बीच कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में आगामी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पढ़ें पूरी खबर।