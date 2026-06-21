देश भर में NEET-UG का री-एग्जाम आज होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि उसने री-एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। एजेंसी ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रख रही है और अफवाहें फैलाने वालों तथा पेपर लीक के झूठे दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

एनटीए ने अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता से आग्रह किया कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इससे पहले शनिवार को देशभर में ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित की गई। इस री-एग्जाम में रविवार को 22.79 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। NEET-UG का री-एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा।

NEET-UG की परीक्षा इस साल तीन मई को कराई गई थी लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। पेपर लीक होने के कारण केंद्र सरकार और एनटीए को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है।

1,38,560 सीसीटीवी कैमरे

एनटीए ने कहा कि यह री-एग्जाम भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर होगा। एनटीए ने कहा कि यह री-एग्जाम 95,000 से ज्यादा ऐसे कमरों में होगा, जिनमें हर एक में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। बयान में कहा गया है कि कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी फीड की निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर की जाएगी।

51,311 जैमर लगाए गए

परीक्षा को इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से सुरक्षित रखने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं। एनटीए ने बताया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया है, हर एग्जाम रूम में दो पर्यवेक्षक होंगे और हर केंद्र पर 10 से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

एनटीए ने कहा कि सीसीटीवी फीड की निगरानी करने और किसी भी तकनीकी समस्या को मौके पर ही हल करने के लिए सभी 5,440 केंद्रों पर एक ‘केंद्र निगरानी अधिकारी’ (सीएसओ) को तैनात किया गया है। पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग के कर्मचारियों की तैनाती के अलावा, राज्य और जिला प्रशासन के कर्मचारियों को भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है।

एनटीए ने बताया है कि औसतन हर परीक्षा केंद्र पर लगभग 40 से 50 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि गोपनीय सामग्री रखने वाली लगभग 1,500 बैंक शाखाओं में बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि डाक विभाग देश भर में लगभग 700 केद्रों से ओएमआर शीट इकट्ठा करने के लिए अपनी टीमों के साथ समन्वय करेगा। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं।