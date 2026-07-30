‘कैलाश’ और ‘शिवालिक’ देश की प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं। 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर प्रिंट किए गए और बांटे गए दो अलग-अलग प्रश्नपत्र सेट के कोडनेम थे। देश को झकझोर देने वाले पेपर लीक मामले की जांच में CBI ने यह खुलासा किया है।

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने के इच्छुक 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित 3 मई की NEET UG परीक्षा दी थी। पेपर लीक सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

पेपर लीक मामले की जांच में 77 दिनों में बड़ा हिस्सा पूरा करने के बाद CBI ने मंगलवार को दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने इस मामले में 13 आरोपियों को नामजद किया है। इनमें NTA की बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रल्हाद विठ्ठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवालदार भी शामिल हैं।

सीबीआई की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट 94 पन्नों की है जबकि पूरे मामले की केस फाइल 20000 से ज्यादा पन्नों में फैली हुई है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 360 गवाहों से पूछताछ कराने का प्रस्ताव रखा है और रिकॉर्ड पर 422 दस्तावेज तथा 43 भौतिक साक्ष्य (आर्टिकल) पेश किए हैं।

एक सूत्र ने बताया, ”जांच के दौरान कई छात्रों और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए।”

NEET एग्जाम पेपर तैयार करने की प्रक्रिया

जांच के दौरान सीबीआई ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से यह भी पूछा कि NEET के प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है। सूत्रों के मुताबिक, NTA ने सीबीआई को बताया कि NEET परीक्षा के लिए कुल चार मास्टर सेट तैयार किए जाते हैं। हर एक सेट में 180 सवाल होते हैं जिन्हें भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), वनस्पति विज्ञान (Botany) और जीव विज्ञान (Zoology) के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। यानी हर सेट में फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बॉटनी के 45 और ज़ूलॉजी के 45 सवाल रहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, एनटीए (NTA) के अधिकारियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि इन चार मास्टर प्रश्नपत्र सेट में से दो को ‘एडमिनिस्ट्रेटिव सेट’ (Administrative Sets) के रूप में चुना जाता है। जरूरी संख्या में इन्हीं की प्रतियां छापकर परीक्षा केंद्रों पर भेजी जाती हैं।

सूत्र ने बताया, ”NEET UG-2026 के लिए इन दो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट के कोडनेम ‘कैलाश’ और ‘शिवालिक’ रखे गए थे।”

उन्होंने कहा कि बाकी दो सेट ‘नॉन-एडमिनिस्ट्रेटिव सेट’ (Non-Administrative Sets) होते हैं जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों में नहीं किया जाता। एनटीए ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि इन दो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटों से प्रश्नपत्रों की चार अलग-अलग सीरीज तैयार की गई थीं।

सूत्र के मुताबिक, ”इन चारों सीरीज में एक ही प्रश्न अलग-अलग क्रम (Random Order) में व्यवस्थित किए गए थे ताकि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को अलग-अलग क्रम वाले प्रश्नपत्र मिलें।”

पेपर लीक के दो रूट का खुलासा

जांच के दौरान सीबीआई ने उन दो मैसेजिंग ऐप ट्रेल्स का पता लगाया है जिनके जरिए लीक हुए प्रश्नपत्र आगे भेजे गए थे। दोनों ट्रेल्स की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। इनमें से एक राजस्थान-हरियाणा रूट से आगे बढ़ा जबकि दूसरा राजस्थान-केरल मार्ग से पहुंचा।

जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह मामला देशव्यापी साजिश का हिस्सा था। द इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि इस कथित साजिश में विषय विशेषज्ञ (Subject Experts), कोचिंग संस्थान और बिचौलिये (Middlemen) शामिल थे।