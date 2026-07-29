NEET UG paper leak: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2026 के नीट-यूजी पेपर लीक मामले में मंगलवार को 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा के समक्ष होगी।

सीबीआई के अनुसार, नीट यूजी परीक्षा का प्रश्नपत्र कथित तौर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पैनल सदस्य और अनुवादक पीवी कुलकर्णी के माध्यम से लीक हुआ था। जांच एजेंसी का आरोप है कि कुलकर्णी से प्रश्न मिलने के बाद लातूर में कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिवराज मोटेगांवकर ने इसे हासिल किया।

सीबीआई ने दावा किया है कि शिवराज मोटेगांवकर को कथित तौर पर रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र अप्रैल 2026 में आरोपी मनोज भगवानराव शिरूरे द्वारा संचालित सिद्धिविनायक अस्पताल परिसर में मिला था। जांच एजेंसी के मुताबिक, परीक्षा से कई सप्ताह पहले अस्पताल परिसर का इस्तेमाल प्रश्नपत्र तक पहुंच उपलब्ध कराने और लीक की साजिश को अंजाम देने के लिए किया गया।

जांच के दौरान सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर सहित कई स्थानों से शिक्षकों और छात्रों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सरकारी खजाने को 600 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा

एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक की वजह से परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाए। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि इस मामले से सरकारी खजाने को 600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से 22.7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और 16 जुलाई को इसके परिणाम घोषित किए गए।

सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक की पूरी साजिश, इसमें शामिल लोगों की भूमिका और आर्थिक नुकसान से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है।

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कई बार किसी मुद्दे पर उठने वाले सवाल विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मगर काफी जद्दोजहद के बाद जब उस पर सहमति के बिंदु बनने लगते हैं, तब आखिरकार अपने परिणाम में वही सवाल भविष्य के लिए सकारात्मक दिशा का संकेत बन सकते हैं। नीट 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने की घटना निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र की विफलता और लापरवाही का सबूत थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर सरकार बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिखाई दे रही थी। इससे स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थियों के बीच असंतोष और क्षोभ की भावना पैदा हुई और उसी को कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक नए बने समूह ने संगठित स्वर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक