नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की प्रक्रिया शुरू होने से पहले नीट पेपर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, मंगलवार को 6 कैंडिडेट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर एनटीए पर आरोप लगाया कि परीक्षा में उन्होंने OMR शीट पर जो आंसर दिए थे, वह एजेंसी की ओर से अपलोड की गई OMR शीट से मिलान नहीं खाते। इन कैंडिडेट्स का आरोप है कि इसकी शिकायत एजेंसी से भी की गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होनी है। ऐसे में कैंडिडेट्स ने यह मांग की है कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।

याचिका पर सुनवाई के लिए CJI तैयार

नीट कैंडिडेट्स ने इस याचिका में कहा है कि उनकी OMR शीट में ओरिजिनली मार्क किए गए जवाबों और एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद एजेंसी की ओर से जारी की गई OMR शीट की कॉपी में काफी अंतर है। नीट उम्मीदवारों की इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सुनवाई के लिए राजी हो गए हैं।

सभी 6 स्टूडेंट ने OMR शीट में गड़बड़ी का किया दावा

नीट कैंडिडेट्स के वकील ने कहा कि यह मामला छह स्टूडेंट्स से जुड़ा है जिन्होंने 600 और 650 से अधिक मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन उनका दावा है कि NTA द्वारा अब दिखाई गई OMR शीट, एग्जाम के दौरान उनके असल में मार्क किए गए जवाबों से अलग हैं। वकील ने कहा, “यह रिट पिटीशन NEET एग्जाम से जुड़ी है। छह स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने OMR शीट में जो मार्क किया था और NTA अब उन्हें जो दे रहा है, वह अलग है।”

एनटीए अधिकारियों ने कहा था- सुप्रीम कोर्ट जाओ

स्टूडेंट्स के वकील ने तर्क दिया कि NTA ने कैंडिडेट्स को OMR शीट के बारे में ऑब्जेक्शन उठाने का मौका दिया था, लेकिन यह अंतर रिजल्ट घोषित होने के बाद ही सामने आया है। वकील ने बताया कि इसकी शिकायत एनटीए के अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वकील ने एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम NTA ऑफिस भी गए थे। अधिकारियों ने सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

नीट पेपर लीक की टाइमलाइन

बता दें कि नीट यूजी का यह विवाद मई में शुरू हुआ था जब 03 मई को आयोजित की गई परीक्षा को 10-12 दिन बाद एनटीए ने रद्द कर दिया था। एजेंसी ने पेपर लीक की वजह से एग्जाम को रद्द किया था और फिर 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसका रिजल्ट 16 जुलाई को जारी हुआ। इस प्रक्रिया के दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में आंदोलन भी हुआ। कॉकरोज जनता पार्टी ने इस आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन के ही चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इस दौरान नीट पेपर लीक विवाद कई बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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नीट परीक्षा की विश्वसनीयता और प्रश्नपत्र सुरक्षा को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र की सुरक्षा से जुड़ी पूरी व्यवस्था का विस्तृत विवरण अदालत के सामने रखेगी। इस मामले में 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष हलफनामे के जरिए प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद अदालत भविष्य की परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर भी विचार करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…