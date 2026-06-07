नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग में आई गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि यह मांग “राजनीतिक” है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठा चुके हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस के ‘आइडिया एक्सचेंज’ कार्यक्रम में बोलते हुए रिजिजू ने उन लाखों छात्रों की चिंता पर भी प्रतिक्रिया दी, जिन्हें 21 जून को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ी या जो सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग संबंधी गड़बड़ियों से प्रभावित हुए। जब उनसे पूछा गया कि यदि भाजपा विपक्ष में होती तो क्या वह भी मंत्री के इस्तीफे की मांग करती, तो रिजिजू ने कहा कि इसमें स्पष्ट अंतर है।

इंडिपेडेंट संस्था पर सीधी निगरानी नहीं

उन्होंने कहा, “अगर किसी मंत्री या उसके स्टाफ द्वारा कोई धोखाधड़ी की जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी मंत्री की होती है। लेकिन अगर किसी इंडिपेडेंट संस्था में कोई समस्या होती है, तो उस संस्था को जवाब देना चाहिए।” रिजिजू ने कहा कि सीबीएसई एक इंडिपेडेंट संस्था है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) भी स्वतंत्र रूप से काम करती है। उनके अनुसार इन संस्थाओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी सीधे मंत्री नहीं करते।

रिजिजू ने कहा, “12 साल पहले जब भाजपा विपक्ष में थी, तब लगभग हर महीने किसी न किसी मंत्री, मंत्रालय या सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे।” रिजिजू ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में किसी भी केंद्रीय मंत्री या उसके स्टाफ पर रिश्वत लेने, कमीशनखोरी करने या अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था में हेरफेर करने का कोई सीधा आरोप नहीं लगा है।

किसी मंत्री पर धोखाधड़ी के आरोप नहीं

उन्होंने कहा, “अगर किसी मामले का सीधा संबंध मंत्री से हो, तो उसके इस्तीफे की मांग उचित होती है। लेकिन यह परीक्षा लीक शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है।” रिजिजू ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस मामले में “नैतिक जिम्मेदारी” ले चुके हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसे मामलों में मंत्रियों को जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान यही कर रहे हैं। पिछले एक महीने में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि इन कदमों से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और जो कमियां थीं, उन्हें भी दूर किया जाएगा।”

जब उनसे पूछा गया कि सरकार की ओर से जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, तो रिजिजू ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों का विश्वास बहाल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा, “शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी तरह राजनीतिक है। शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की है। वह गलती या चूक से मुंह नहीं मोड़ रहे, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लेकर व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।”

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केंद्रीय परीक्षा नीट-यूजी 2026 का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद यह पीड़ादायक है कि देश के किसी न किसी हिस्से से अब भी बच्चों के जीवन से हारने की खबरें आनी जारी हैं। हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाएं जीवन संवारने की एक उम्मीद होती हैं। आशाओं का एक ऐसा द्वार, जिसे पार कर अच्छा भविष्य बनाने के लिए हर वर्ष लाखों बच्चे और उनके स्वजन तपस्या की तरह तैयारी में जुट जाते हैं। पूरी खबर पढ़ें…