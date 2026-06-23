बिहार पुलिस ने ‘फर्जी उम्मीदवार’ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने लखीसराय ज़िले के कई परीक्षा केंद्रों पर हुए NEET री-एग्जामिनेशन के दौरान एक कथित नकल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कथित डमी उम्मीदवार, मदद करने वाला और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़े लोग शामिल हैं।

NEET री-टेस्ट 21 जून को ज़िले के चार परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। लखीसराय पुलिस ने एक बयान में कहा कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और पुलिसवालों को तैनात किया गया था और उन्हें फेयर एग्जामिनेशन पक्का करने का काम सौंपा गया था।

बनाई गई थी स्पेशल टीम

परीक्षा के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि कुछ केंद्रों पर असली उम्मीदवार की जगह ‘फर्जी/स्कॉलर/डमी कैंडिडेट’ बैठाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट, स्टैटिक टीम और फ्लाइंग स्क्वॉड से वेरिफिकेशन के बाद, लखीसराय के सब-डिविजनल ऑफिसर और सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई, ताकि परीक्षा केंद्रों पर डिटेल में जांच की जा सके।

जांच के बाद तीन केंद्रों (RK कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और हसनपुर हाई स्कूल) पर कार्रवाई हुई, जहां पुलिस ने कथित तौर पर इस ऑपरेशन से जुड़े कई लोगों को पकड़ा। पुलिस ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात बायोमेट्रिक कर्मचारियों की मदद से डमी उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में घुसने और असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने की इजाजत दी गई। जांच करने वालों ने आगे कहा कि नकली दस्तावेज तैयार किए गए थे और परीक्षा केंद्र में एंट्री पाने के लिए पहचान के दस्तावेज के तौर पर नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।

प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्र गिरफ्तार

कथित डमी उम्मीदवारों के तौर पर गिरफ्तार किए गए लोगों में बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के संस्थानों में MBBS, BAMS, BSc नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्र शामिल हैं। पुलिस ने कथित तौर पर इस मामले के सिलसिले में एक असली उम्मीदवार और उसके दो साथियों की भी पहचान की है। जांच के तहत परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए तैनात बायोमेट्रिक सिस्टम के कई ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स को भी हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि इस मामले में सुपरवाइजर्स समेत कुल 18 बायोमेट्रिक सिस्टम कर्मचारियों का नाम है। जांच करने वाले लोग एग्जाम के दौरान नकल कराने में उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं।लखीसराय पुलिस ने कहा कि किउल पुलिस स्टेशन में एक केस और कवैया पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है।

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तमिलनाडु में तीन NEET उम्मीदवारों की मौत से कई नेता गुस्से में हैं। विजय सरकार के अधिकारियों और पुलिस ने 21 जून को दोबारा होने वाले एग्जाम से चार दिन पहले तमिलनाडु में तीन NEET उम्मीदवारों के सुसाइड की पुष्टि की है। पढ़ें पूरी खबर