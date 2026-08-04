गुजरात पुलिस को NEET पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सभी FIR वापस लेने को कहा गया है। 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक को लिखे एक पत्र में, गुजरात गृह विभाग ने निर्देश दिया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के समर्थन में राज्य में हुए प्रदर्शनों के संबंध में छात्रों, युवाओं और अन्य के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए।

अधिकांश प्रमुख केंद्रों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई जबकि सूरत शहर पुलिस ने 21 जुलाई को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। एफआईआर सूरत शहर के जोन 2 के उधना पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। सूरत के पुलिस उपायुक्त (जोन 2) कानन देसाई ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया , “हमने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं देखा है। हम इसे पढ़ेंगे और बाद में सूरत पुलिस आयुक्त से चर्चा करके निर्देशों का पालन करेंगे। इस संबंध में उधना पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन कर रहे चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस ने उनके खिलाफ गैरकानूनी सभा और तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज किया है।”

21 जुलाई को दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास सात लोग जमा हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मामले वापस लेने को कहा

वहीं, 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों को ऐसे मामले वापस लेने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को कहा कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे मामलों को बंद या वापस ले सकती हैं। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राहत पहले से गंभीर और जघन्य आपराधिक मामलों में नामित लोगों पर लागू नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ 20 जुलाई को संसद तक हुए ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों से संबंधित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।

इंडियन एक्सप्रेस ने जुलाई 2026 में जिन प्रमुख शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, वहां के पुलिस अधिकारियों से बात की और पता चला कि गुजरात में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अहमदाबाद शहर पुलिस के सेक्टर-1 के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) नीरज कुमार बड़गुजर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शहर में हुए चार प्रमुख विरोध प्रदर्शनों में से किसी के भी संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी पर भी FIR नहीं

अहमदाबाद शहर में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन 20 जुलाई को एमजे लाइब्रेरी से शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी लगभग 3 घंटे तक इधर-उधर घूमते रहे जिसके बाद उनमें से अधिकांश को हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। सौराष्ट्र में, राजकोट शहर पुलिस के डीसीपी (अपराध) जगदीश बंगारवा ने भी पुष्टि की कि 20 और 21 जुलाई को शहर में हुए दोनों विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

गांधीनगर एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने भी पुष्टि की कि राज्य की राजधानी में दो विरोध प्रदर्शन हुए थे लेकिन प्रदर्शनकारियों को केवल हिरासत में लिया गया था और किसी पर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वडोदरा शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था जिन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया।

सूरत में 20 जुलाई को जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे करीब 70 छात्रों को सूरत शहर की वेसु पुलिस ने पास के महावीर कॉलेज से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए छात्रों को पुलिस स्टेशन लाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वेसु पुलिस इंस्पेक्टर जेए राठवा ने कहा, “हमने महावीर कॉलेज, वेसु में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की है। हमने उन्हें केवल हिरासत में लिया था और बाद में उनके नाम, पते और जानकारी लेने के बाद उन्हें रिहा कर दिया।”

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परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई ताजा टिप्पणी का कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने स्वागत किया है। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने इसे देश के छात्रों और युवाओं के लिए ‘बड़ी जीत’ बताया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें