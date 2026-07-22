दिल्ली में कथित नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पंजाब के रहने वाले शोध छात्र आमीन ने भाजपा नेतृत्व और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उन्हें बदनाम कर रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है।

28 वर्षीय आमीन डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में पीएचडी के छात्र हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) की विश्वविद्यालय इकाई के संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने जंतर-मंतर पर साथी प्रदर्शनकारियों नेहा और मनीष के साथ 23 दिन तक भूख हड़ताल की, जिसे सोमवार को समाप्त किया।

यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहा है। प्रदर्शनकारी कथित नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 18 जुलाई को आंदोलन उस समय और तेज हो गया, जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो जंतर-मंतर पर 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचा दिया।

आमीन और उनके साथियों के अनशन खत्म करने के कुछ घंटे बाद जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

‘अपनी बात सरकार तक पहुंचान वालों पर छोड़ गये आंसू गैस के गोले’

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आमीन ने आरोप लगाया कि पुलिस का मकसद भीड़ को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उससे साफ था कि छात्रों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उनका कहना है कि देश के युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

आमीन ने पुलिस की कार्रवाई को “जानलेवा” बताते हुए आरोप लगाया कि आंसू गैस के गोले सीधे छात्रों पर दागे गए, जबकि नियमों के अनुसार उनका इस्तेमाल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है, किसी को घायल करने के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को दीवारों से धक्का देकर पीटा गया और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्वक बैठे प्रदर्शनकारियों पर भी आंसू गैस छोड़ी गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर भगदड़ जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही थी। उनके मुताबिक, जो छात्र अकेले पड़ जाते थे, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। आमीन ने कहा कि आइसा घायल छात्रों का रिकॉर्ड जुटा रही है और केवल राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में ही करीब 300 छात्रों का इलाज किया गया।

भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आमीन ने कहा, “वे हमें कॉकरोच और वायरस कह रहे हैं। छात्रों की बात सुनने के बजाय उन्हें बदनाम किया जा रहा है। नितिन नवीन और भाजपा नेतृत्व खुलेआम छात्रों का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता हमें सबक सिखाएंगे। पेपर लीक जैसी गंभीर गलती स्वीकार करने और उस पर चर्चा करने के बजाय हमारी आवाज दबाई जा रही है।”

उन्होंने यह भी कहा कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़े दबाव के कारण कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।

दरअसल, 29 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंदोलन चला रहे संगठनों को “वायरस” और “कॉकरोच जैसे संगठन” बताया था। उन्होंने इन्हें “टुकड़े-टुकड़े गैंग” से जुड़ा बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से “सबक सिखाने” की बात कही थी। उनकी टिप्पणी सीजेपी और उसके नेतृत्व वाले आंदोलन को लेकर थी।

पंजाब से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए आमीन ने कहा कि उनकी स्कूली शिक्षा लुधियाना में हुई। उनके पिता प्रोफेसर सुरजीत सिंह पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी मां डॉ. जगदीश कौर लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलनों से उन्हें हमेशा प्रेरणा मिली है। उनका कहना है कि वह मेडिकल छात्र नहीं हैं, लेकिन जब सोनम वांगचुक जैसे लोग इस आंदोलन में भूख हड़ताल कर सकते हैं, तो उन्हें भी इसमें शामिल होना जरूरी लगा।

आमीन का दावा है कि कथित नीट पेपर लीक कोई अकेली घटना नहीं है। उनके अनुसार, 2014 के बाद से कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। उनका कहना है कि छात्र महसूस करते हैं कि सरकार इस बड़े मुद्दे को स्वीकार करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रही है। इसलिए छात्रों के पास अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (यूपीपी) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रोककर हिरासत में लेने के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि किसी नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना और बिना वैध कानूनी आधार के हिरासत में लेना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उसका काम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है या सरकार की छवि बचाना। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक