NEET Paper Leak Protest: नीट पेपर लीक के मामले में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के धर्मतला में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और पत्रकारों के खिलाफ काफी हिंसा हुई थी। इस मामले में अब पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अहम बात यह है कि इनमें टीएमसी का एक कार्यकर्ता भी है।

विरोध प्रदर्शन में हिंसा करने के मामले में गिरफ्तार हुए लोगों को लेकर पुलिस ने कहा, “इनमें से कोई भी छात्र नहीं है। ये सभी उपद्रवी हैं जो कल सीजेपी की रैली में मौजूद थे और तोड़फोड़ में शामिल थे।” दूसरी ओर पुलिस ने ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ईमेल के माध्यम से ये भी बताया है कि ये 14 लोग आंदोलन से नहीं जुड़े थे।

राज्य छोड़ने फिराक में थे आरोपी

पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने दो आरोपियों के नाम मोहम्मद आजाद और मोहम्मद अफरोज है। इन दोनों को पुलिस ने दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर आंदल के पास उस समय पकड़ा, जब वे राज्य छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

माफिया टीम का जिक्र

पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला है कि आरोपी अफ़रोज़ के मेतियाबुरुज़ विधायक अब्दुल खालिक मोल्ला से करीबी संबंध हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफ़रोज़ की तृणमूल कांग्रेस नेता के साथ खड़ी तस्वीरों का हवाला दिया। पुलिस ने बताया कि अफ़रोज़ के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी रीलें हैं जिनमें वह अपने समूह को माफिया टीम कहता है। पुलिस ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

हालांकि, मीडिया से बात करते हुए अब्दुल खालिक मोल्ला ने कहा, “मैं एक विधायक हूं। इसलिए कोई भी मेरे साथ तस्वीरें ले सकता है, लेकिन अफरोज टीएमसी का सक्रिय सदस्य नहीं है।” स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी अफरोज ने चुनाव के दौरान टीएमसी के लिए काम किया था।

गिरफ्तार होने वाले कौन?

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में इरफान खुर्शीद, अरशद अली उर्फ ​​साजिद, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद आलमगीर उर्फ ​​राजू, इमरान अहमद उर्फ ​​गोपी, खालिद रेजा उर्फ ​​रिंकू, जमीर अहमद उर्फ ​​मिंकू, मोहसिन खान, दीपक भौमिक उर्फ ​​विक्की, शहबाज खान, एसके मोहम्मद सलमान हुसैन और जोहिरुद्दीन मल शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सभी 14 आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले में वांछित अन्य लोगों की तलाश जारी है।

शुक्रवार दोपहर को मध्य कोलकाता के डोरिना क्रॉसिंग पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ के संबंध में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। आरोपों में गैरकानूनी सभा, घातक हथियारों से लैस होना और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना शामिल हैं। पुलिस ने NEET विरोध प्रदर्शन के संबंध में कुल सात मामले दर्ज किए हैं।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर निशाना बनाया है। इस बार उन्होंने भरी विधानसभा में अभिषेक के चर्चित ‘सेवाश्रय’ शिविर से संबंधित कई गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने न केवल आरोप लगाए हैं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि इस घोटाले की उचित जांच होने पर अभिषेक बनर्जी को जेल भेजा जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…