CJP Protest News: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने X पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने के संबंध में हुए समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली में सैकड़ों अन्य छात्रों को परेशान किया जा रहा है, हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तुरंत बंद हों छात्रों पर कार्रवाई

दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आशुतोष रांका ने मांग की कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस/केंद्रीय जांच एजेंसियों/भाजपा-समर्थक राज्यों की पुलिस द्वारा भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज न की जाए।

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,



We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

उन्होंने कहा कि अगर ये मांगें पूरी नहीं हुईं तो सीजेपी फिर से विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी यह भी मांग है कि कानूनी मामलों से संबंधित लिखित समझौता कल तक हमारे साथ साझा किया जाए और भारत सरकार के साथ तय समयसीमा तय की जाए।

सौरव दास ने एक्स पर लिखा पोस्ट

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी एक बयान जारी कर कहा कि वे पहले दिन से ही प्रदर्शनकारियों को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं और भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से देश भर में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के समझौते का “तत्काल पालन करने का आग्रह करते हैं।

सौरव दास ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन को समाप्त करना सरकार द्वारा अपने वादे पर कायम रहने का संकेत है। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि सीजेपी स्थिति पर नजर रखना जारी रखेगी।

AISA ने दी चेतावनी

बिहार में हुई गिरफ्तारियों की खबरों के बाद AISA नेहा बोरा 27 जुलाई को पटना पहुंचीं, जहां उन्होंने कहा, “विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरफ्तार करना और उन पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाना अस्वीकार्य है। सरकार को अपने आश्वासन का पालन करना चाहिए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने चाहिए; अन्यथा, बिहार में भी दिल्ली जैसे विरोध प्रदर्शन होंगे।”

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “जब तक हर गिरफ्तार छात्र प्रदर्शनकारी रिहा नहीं होता, आंदोलन रुकने वाला नहीं। विरोध करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अपराध नहीं। कोई भी सरकार इसे छीन नहीं सकती।” बता दें कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता’

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज के मुद्दे पर बड़ी बात कही। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ दिल्ली और अन्य जगहों पर NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राज्यसभा सांसद मनोज झा की याचिका भी शामिल थी।

पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के दो दिन बाद सोमवार को धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। इस दौरान बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का हीरो जैसा स्वागत किया गया जबकि विपक्ष की तरफ से मज़ाक और तंज कसा गया। पढ़िए पूरी खबर…