नीट-यूजी की तैयारी कर रहे दो छात्र पुणे में अप्रैल के महीने में अपने कोचिंग सेंटर के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठे थे और परीक्षा को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी दुकान का मालिक उनके पास आया। उसने उन्हें बताया कि उसका एक दोस्त, उन्हें प्रश्न-पत्र दिला सकता है, लेकिन इसके लिए 4.5 लाख रुपये देने होंगे।

मलक चाह चाय की दुकान के मालिक शेषराव बजरंग सूर्यवंशी, नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 14वें आरोपी हैं। सीबीआई ने इस हफ्ते की शुरुआत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उन पर मई में महाराष्ट्र के नासिक में गिरफ्तार किए गए करियर काउंसलर शुभम खैरनार से कथित संबंधों का आरोप है। सूर्यवंशी को सीबीआई ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था और जांच एजेंसी के साथ तीन दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

10 छात्रों को पंचक गांव ले गया था सूर्यवंशी

जांच के दौरान, सीबीआई को पता चला कि सूर्यवंशी कम से कम 10 छात्रों को नासिक के पंचक गांव के एक घर में ले गया था। वहां उसने भुगतान की गारंटी के तौर पर उन सभी के मूल दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अपने पास रख लिए।

एक सूत्र ने बताया, “इस साल अप्रैल के मध्य में, उनमें से दो छात्र दुकान पर बैठे प्रश्न-पत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी वह (दुकानदार) उनके पास आया। सौदा तय होने के बाद, 28 अप्रैल को वह उन्हें पंचक गांव के एक घर में ले गया। वहां उनके साथ आठ और छात्र भी मौजूद थे। उन्हें नीट-यूजी परीक्षा (जो 3 मई को हुई थी) के कथित लीक हुए प्रश्न दिए गए। उन्होंने अगले तीन-चार दिनों तक उन सवालों की पढ़ाई की।”

आगे की जांच में पता चला कि सभी छात्रों को 2 मई को घर से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी और उनसे लीक हुए प्रश्नों वाले पेपर वापस करने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार, उनमें से एक ने चुपके से अपने फोन पर सभी प्रश्नों को स्कैन कर लिया था।

तीन लाख रुपये नकद देने को कहा

एक सूत्र ने बताया, “परीक्षा के बाद, सूर्यवंशी ने एक छात्र से संपर्क किया और उसे अपनी चाय की दुकान पर 3 लाख रुपये नकद देने को कहा। छात्र की मां ने 35.8 ग्राम सोने के गहने गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया और उसे (नकद) दे दिए। उसने एक अन्य छात्र से भी पैसे मांगे, लेकिन वह छात्र समय टालता रहा और उसने कुछ भी भुगतान नहीं किया।”

सीबीआई ने सूर्यवंशी के फोन की जांच की और उसमें 30 अप्रैल को ली गई एक तस्वीर मिली, जिसमें लड़की लीक हुए प्रश्नों की फोटोकॉपी पकड़े हुए थी। सीबीआई ने यह भी पता लगाया कि करियर काउंसलर खैरनार ने छात्रों के लिए किराये पर आवास की व्यवस्था कैसे की थी।

खैरनार की मुलाकात पहली बार 2018 में नांदेड़ में एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म चलाने वाले नागेश नानाराव धांडे से हुई थी। एक सूत्र ने बताया, “इस साल अप्रैल के मध्य में, खैरनार ने धांडे से संपर्क किया और कहा कि वह अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ छात्रों को भेजना चाहता है। उसने धांडे से छात्रों के लिए कम से कम चार दिनों तक रुकने की जगह का इंतजाम करने का अनुरोध किया।” वह इस जगह के लिए 75000 रुपये देने को तैयार था।

बातचीत के दौरान खैरनार ने धांडे को बताया कि उसके पास नीट-यूजी 2026 का एक ‘गेस पेपर’ (अनुमानित प्रश्न पत्र) है। इसके बाद धांडे ने अपने एक दोस्त से संपर्क किया, जो किराने की एक छोटी दुकान चलाता था। उसके पास पंचक गांव में ग्राउंड फ्लोर पर एक खाली जगह थी। धांडे ने 15000 रुपये एडवांस दिए और किराने की दुकान के मालिक को खैरनार का फोन नंबर दे दिया।

सीबीआई को पता चला कि खैरनार ने धांडे को प्रश्नों वाली कई पीडीएफ फाइलें भेजीं और उनसे उनके प्रिंटआउट निकालने को कहा। इन फाइलों में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 550 से ज्यादा प्रश्न थे और धांडे ने एक फोटोकॉपी की दुकान से इनके आठ सेट प्रिंट करवा लिए।

एक सूत्र ने बताया, “उसने सभी छात्रों के सामने खुद को डॉक्टर बताया और उन्हें प्रश्न-पत्र सौंप दिए। सूर्यवंशी को निर्देश दिया गया कि वह प्रश्न-पत्र पकड़े हुए छात्रों की तस्वीरें ले। बाद में धांडे वहां से चला गया। अगले दिन उसे फिर से फिजिक्स के प्रश्न-पत्र की एक पीडीएफ फाइल मिली और उसने वही काम दोबारा किया।”

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नीट पेपर लीक और फिर परीक्षा रद्द होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के रोल की जांच कर रही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ व्यापक सुधारों की सिफारिश की है। शुक्रवार को NTA की इस कमेटी ने एजेंसी की संसद के दोनों सदनों के प्रति जवाबदेही पक्का करने के लिए एक कानूनी सिस्टम बनाने की सिफारिश की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…