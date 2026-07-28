कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मंगलवार तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने और कार्रवाई रोकने का लिखित आश्वासन नहीं देती है, तो वह अपना देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी। इसके कुछ घंटों बाद ही सोमवार को बिहार और असम सरकारों ने पेपर लीक के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज सभी मामले वापस लेने और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की घोषणा कर दी। हालांकि, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया है।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, “हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की। बैठक 2-3 घंटे चली। उन्होंने बिहार और असम की उन अधिसूचनाओं की प्रतियां साझा कीं जिनमें एफआईआर वापस लेने, भविष्य में कोई कार्रवाई न करने और सभी बंदियों और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की गारंटी दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य भाजपा-एनडीए राज्यों द्वारा कल तक गारंटी अधिसूचनाएं जारी करने के अपने वादे को दोहराया है। उम्मीद है कि तय की गई भाषा का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब इसमें एक साथ हैं।”

जल्द रिहा किए जाएंगे छात्र- बिहार सरकार

बिहार सरकार ने एक बयान में कहा कि 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले राज्य में विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक और प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

समय से पहले गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को जल्दी रिहा कर दिया जाएगा और 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों में नामित लोगों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी। 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान राज्य भर में कुल 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 339 नाबालिगों और छात्रों को वेरिफिकेशन के बाद रिहा कर दिया गया।

असम सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों की गिरफ्तारी और रिहाई की समीक्षा के लिए बिहार की तरह ही एक समय सीमा की घोषणा की। पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पांच मामले दर्ज किए गए।

बिहार में सियासी बवाल

25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और एक पुलिसकर्मी द्वारा एके-47 के इस्तेमाल से राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सोमवार को पटना पहुंचीं और गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई और उन पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।

बोरा ने कहा, “प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को गिरफ्तार करना और उन पर हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाना स्वीकार्य नहीं है। सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने चाहिए, वरना दिल्ली की तरह बिहार में भी विरोध-प्रदर्शन देखने को मिलेंगे।”

एनडीए सहयोगी बटें हुए दिखे

जहां विपक्ष ने सम्राट चौधरी सरकार पर हमले तेज कर दिए, वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सहयोगी बंटे हुए दिखे। सरकार के फैसले में शायद यह भी एक वजह थी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सिवान जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यह तथ्य कि पुलिस ने अपने ही एक कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है। यह दिखाता है कि राज्य पुलिस निष्पक्ष है। उन्हें सिवान में हुई गोलीबारी और बिहार बंद के दौरान पुलिस की कुल कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।”

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी सही स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की और कहा कि पुलिस को असली छात्रों और असामाजिक तत्वों के बीच अंतर करना चाहिए।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस का बचाव करते हुए दावा किया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में बल का प्रयोग किया। एलजेपी (रामविलास) के प्रवक्ता विनीत सिंह ने भी पुलिस का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “हम असली छात्रों का समर्थन करते हैं, लेकिन कैमरे में कैद हुए उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस सही थी। पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होती है।”

विपक्ष का दबाव

बिहार सरकार पर वामपंथी दलों के अलावा विपक्षी पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य में विपक्ष के नेता और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सिवान की घटना की न्यायिक जांच की मांग की और सरकार को प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के लिए सोमवार रात तक का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो आरजेडी पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेगी।

कांग्रेस ने भी राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के अपने वादे से मुकर गई है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर एके-47 से फायरिंग की गई है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोदी जी, आपके उस वादे का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा?”

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के आश्वासन के बावजूद बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती रही।

बंगाल सरकार ने नहीं दिए कोई संकेत

पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को कोलकाता में हुआ विरोध मार्च हिंसक हो गया था और इसमें पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए थे, सरकार की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक सात एफआईआर दर्ज की हैं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सोमवार को गिरफ्तार किए गए दो लोग भी शामिल हैं। अभी तक उन्होंने केस वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिया है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र 29 से 50 साल के बीच है और उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम और हाल ही में लागू किए गए पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि, सीजेपी के समर्थन वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल वामपंथी छात्र संगठनों ने हिंसा में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया और आरोप लगाया कि घुसपैठियों ने इसे खराब किया। वामपंथी संगठनों और सीजेपी ने एक संयुक्त बयान में हिंसा की निंदा की।

सीजेपी कोलकाता के देदिप्य गांगुली ने कहा, “हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक, हमारे किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा, कोलकाता में नीट विरोध प्रदर्शन को हमारा सिर्फ नैतिक समर्थन था और कुछ नहीं।”

विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धर्मतला रैली में पहचाने गए लगभग 70 लोग छात्र नहीं थे और उनका नीट आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा, “हम इन देश-विरोधियों को बंगाल से बाहर खदेड़ देंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर देश-विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया।

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एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की वजह से असंतोष पैदा हो, तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…