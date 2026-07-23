NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक का विवाद इस वक्त सुर्खियों में है। इस विवाद ने सड़क से संसद तक को हिलाकर रख दिया है। छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के भारी दबाव के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री का यह बयान सीजेपी के कई दिनों से चल रहे आंदोलन, 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान और लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, राहुल-प्रियंका और विपक्षी नेताओं के द्वारा पीएम आवास घेर लेने के बाद आया है, लेकिन इस पूरे आंदोलन का मुख्य किरदार बनकर उभरे हैं सोनम वांगचुक, जो अभी भी अस्पताल में अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और वही बयान, एक बार फिर पीएम मोदी की पोस्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा।

जंतर-मंतर पर सीजेपी की अगुवाई में विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्र परीक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और लाखों मेडिकल उम्मीदवारों को प्रभावित करने वाली कथित अनियमितताओं को दूर करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं।

तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) ने राजनीतिक बहस को और तेज करते हुए कहा कि वह केवल अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर रही है, बल्कि NEET को पूरी तरह से रद्द करना चाहती है। पार्टी ने यह भी मांग की कि चिकित्सा शिक्षा पर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक को ” घोर पाप” बताया और कहा कि आरोप सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन विवाद की शुरुआत कैसे हुई? एक संदिग्ध सैंपल पेपर कैसे विवादों के घेरे में आया गया।

पेपर लीक ने देशव्यापी विवाद को जन्म दिया

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 3 मई को भारत भर में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए NEET UG 2026 परीक्षा आयोजित की थी। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। जिसमें प्रश्न पत्रों का जीपीएस-ट्रैकिंग परिवहन, बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई-सहायता प्राप्त सीसीटीवी निगरानी और परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर शामिल थे।

हालांकि, 6 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद कथित तौर पर एक सैंपल पेपर (Guess Paper) को लेकर सवाल उठने लगे, जो कथित तौर पर वास्तविक परीक्षा के कई प्रश्नों से मेल खाता था।

जांचकर्ताओं ने उन दावों की पड़ताल की कि परीक्षा से पहले विशेष रूप से राजस्थान में हस्तलिखित प्रश्नपत्रों का एक संग्रह प्रसारित किया गया था। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या यह सामग्री महज एक असाधारण रूप से सटीक भविष्यवाणी थी या फिर किसी बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक का सबूत थी।

7 मई को एनटीए ने राजस्थान और उत्तराखंड से कथित अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने की बात स्वीकार की। इसके एक दिन बाद, उसने मामले को स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। उस समय तक बड़े पैमाने पर दस्तावेज लीक होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

राजस्थान SOG ने जांच शुरू की

यह विवाद तब और बढ़ गया जब राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने कथित NEET UG 2026 अनियमितताओं की जांच शुरू की। जांचकर्ताओं ने उन दावों की जांच की कि परीक्षा से पहले 400 से अधिक प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र प्रसारित किया गया था, और रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 135 प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है और यह निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। राजस्थान एसओजी ने जांच के तहत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। बढ़ते दबाव के बीच, एनटीए ने 12 मई को NEET यूजी 2026 को रद्द कर दिया और पुनर्परीक्षा की घोषणा की।

15 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कथित लीक सैंपल प्रश्नपत्रों की आड़ में हुई थी।

परीक्षा सुरक्षा को लेकर NTA पर सवाल

22 मई को एनटीए ने शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बताया कि नीट यूजी 2026 में कोई पूर्ण प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ था। एजेंसी ने कहा कि केवल कुछ प्रश्न ही प्रभावित हुए थे और यह मुद्दा पूर्ण परीक्षा लीक के बजाय कदाचार से संबंधित था। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह समिति के सामने पेश हुए, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रश्नों में मामूली समझौता भी परीक्षा प्रणाली में विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है और परीक्षा रद्द करने को उचित ठहराता है।

इसी बीच, सीबीआई ने लातूर के एक डॉक्टर और पुणे के एक कोचिंग संस्थान के फैकल्टी सदस्य सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिससे गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 13 हो गई। जांचकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने और प्रसारित करने में एक नेटवर्क शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पुनर्परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रश्न पत्र तैयार करने, छापने, परिवहन और केंद्रों पर वितरण सहित परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी पुनर्परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और NEET तथा अन्य परीक्षाओं को लेकर हुए विवाद को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए। NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को पारंपरिक पेन-एंड-पेपर प्रारूप में जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने पाया कि अंतिम चरण में प्रारूप बदलने से व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे 21 जून को ओएमआर-आधारित परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो गया।

उसी दिन एक 16 वर्षीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने एनटीए के पुनः परीक्षा पोर्टल में कथित खामियों को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि कुछ प्रशासनिक और उपयोगकर्ता डेटा लीक हो सकता था। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इससे परीक्षा सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं।

विवाद के बाद NTA ने की कड़ी सुरक्षा

विवाद के बाद एनटीए ने 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू किए। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहली बार भारतीय वायु सेना प्रश्नपत्रों के ले जाने में शामिल हुई। प्रश्नपत्र तैयार करने वालों को परीक्षा तिथि तक अलग रखा गया, जबकि छपाई, ले जाने और वितरण के दौरान कड़ी निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने छात्रों को लीक हुए शोध पत्र उपलब्ध कराने का दावा करने वाले फर्जी कॉल और संदेशों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने पुनर्परीक्षा से संबंधित फर्जी सूचनाओं और वायरल दावों के खिलाफ बार-बार स्पष्टीकरण जारी किए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (NTA) ने उम्मीदवारों और हितधारकों (Stakeholders) के लिए लीक हुए प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजी के बारे में फर्जी दावों की रिपोर्ट करने हेतु एक पोर्टल भी शुरू किया।

टेलीग्राम विवाद

पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने टेलीग्राम तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। सरकार को इस बात की चिंता थी कि इस प्लेटफॉर्म का कथित तौर पर नकल करने वाले नेटवर्क और फर्जी परीक्षा संबंधी जानकारी फैलाने वाले समूहों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने इस कदम की आलोचना की और कहा कि लोगों से इस सुविधा से वंचित करना गलत है।

विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि सरकार को प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय परीक्षा सुरक्षा को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधों और पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के संचालन से संबंधित चिंताओं को भी सुना।

21 जून को पुनः परीक्षा

21 जून को नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा सीसीटीवी निगरानी, ​​बायोमेट्रिक सत्यापन, कागजों की आवाजाही की जीपीएस ट्रैकिंग सहित कड़ी सुरक्षा में आयोजित की गई, लेकिन परीक्षा के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट विवाद को लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया।

23 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया कि व्यापक परीक्षा सुधारों के तहत अगले वर्ष से NEET पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की जा सकती है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्परीक्षा आयोजित करने में शामिल अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए इसे परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने का एक सफल प्रयास बताया।

विरोध प्रदर्शन तेज हुए, राजनीतिक लड़ाई संसद तक पहुंची

विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर हमले तेज करने के बाद इस विवाद को राजनीतिक गति मिली। कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने परीक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल में भाग लिया।

15 जुलाई को सीजेपी सोनम वांगचुक के समर्थन से सामूहिक भूख हड़ताल की घोषणा की। जिसमें भारत की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुधारों की मांग की गई।

16 जुलाई को सीबीआई ने दावा किया कि महाराष्ट्र स्थित एक कोचिंग संस्थान के मालिक ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले NEET UG केमिस्ट्री के प्रश्न प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान किया था।

नतीजों से नए आरोप सामने आए

एनटीए ने 17 जुलाई को नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा परिणाम घोषित किए। लगभग 11.21 लाख उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनमें से 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से अधिक अंक प्राप्त किए। हालांकि, कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपनी ओएमआर शीट और स्कोरकार्ड के बीच विसंगतियों का आरोप लगाने के बाद नई चिंताएं सामने आईं।

महाराष्ट्र के बीड जिले के छात्रों ने अपने दर्ज किए गए उत्तरों और दिए गए अंकों में विसंगति का दावा किया है। एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसकी ओएमआर शीट में 609 अंक दर्ज थे, जबकि अंतिम परिणाम में केवल 167 अंक दिखाए गए। एनटीए ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल हो रही कई ओएमआर तस्वीरें फर्जी, डिजिटल रूप से बदली हुई या एआई द्वारा बनाई गई थीं। एजेंसी ने कहा कि उसके आधिकारिक रिकॉर्ड घोषित परिणामों से मेल खाते हैं और फर्जी दस्तावेज फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

NEET विवाद और मानसून सत्र

विवाद के बीच मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह विवाद सदन के दोनों सदनों तक पहुंचा। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित कर दी और कथित NEET परीक्षा के पेपर लीक पर चर्चा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार से जवाबदेही की मांग की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। राहुल ने बार-बार परीक्षा में असफल होने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा में अनियमितताओं के कारण लाखों छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में यह मुद्दा उठाया और केंद्र पर छात्रों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने भी छात्रों के कदम से कदम मिलाया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

अब आगे क्या?

NEET UG 2026 का विवाद एक सैंपल प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों से शुरू होकर भारत की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक व्यापक बहस में तब्दील हो गया है। सरकार ने भले ही विश्वास बहाल करने के लिए गिरफ्तारियों, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और सुधारों पर जोर दिया हो, लेकिन छात्र और विपक्षी दल अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग जारी रखे हुए हैं।

जैसे-जैसे जांच जारी है और परीक्षा सुधारों को लेकर सवाल अनसुलझे हैं, NEET विवाद ने इस बात पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है कि क्या भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे लाखों युवा उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

‘आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया’, पीएम को राहुल गांधी का जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों और युवाओं को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताए जाने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा, “आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।” पढ़ें पूरी खबर।