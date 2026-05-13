कांग्रेस ने बुधवार को NEET-UG परीक्षा रद्द करने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने पेपर लीक कांड की जांच संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा कराने का आह्वान किया। कांग्रेस के यूथ विंग के प्रमुख उदय भानु चिब और उसके छात्र विंग NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भी सरकार से परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों को उचित मुआवजा देने की मांग की।

उदय भानु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “नीट परीक्षा का पेपर लीक होना एक गंभीर मुद्दा है। पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं और 48 बार रीएग्जाम आयोजित किए जा चुके हैं। इससे साफ होता है कि सरकार ने छात्रों के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी तरह से छोड़ दी है।” उन्होंने आगे कहा, “अगर हम खुद को इन छात्रों की जगह रखकर देखें तो शायद हम उनके दर्द को सही मायने में समझ पाएंगे। छात्र लगन से तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं लेकिन जब कोई पेपर लीक हो जाता है तो उनका सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है।”

‘प्रधानमंत्री मोदी कागजी लीक को भी नहीं रोक पा रहे’

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस विफलता के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। चिब ने कहा, “भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के बीच युद्ध रोक सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वे कागजी लीक को भी नहीं रोक पा रहे हैं।” उन्होंने आगे सवाल उठाए कि एनटीए के लिए ऑडिट कौन करता है और निजी विक्रेताओं को ठेके किस आधार पर दिए जाते हैं।

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें, सरकार प्रभावित छात्रों को मुआवजा दे और NEET परीक्षा के पेपर लीक की जांच के लिए एक न्यायिक समिति (JPC) का गठन किया जाए।”

राजस्थान पेपर लीक का केंद्र था- विनोद जाखड़

वहीं, विनोद जाखड़ ने दावा किया कि राजस्थान इस पेपर लीक का केंद्र था और यह भी सामने आया है कि इस घोटाले को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा, “पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुईं जिनमें NEET के चार पेपर लीक भी शामिल हैं और 48 बार परीक्षाएं दोबारा आयोजित की गईं। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? ये घटनाएं हमारी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाती हैं। हमारे छात्रों को यह एहसास हो गया है कि मोदी सरकार विफल हो गई है। परिणामस्वरूप, छात्र समुदाय में भारी निराशा है।”

पेपर लीक के आरोपों के बीच, एनटीए ने मंगलवार को 3 मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द कर दी और सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए यह परीक्षा अब अगले सात से दस दिनों में नयी डेट पर नए सिरे से आयोजित की जाएगी।

कौन है शुभम खैरनार? नीट का पेपर लीक कर कमाए 5 लाख

नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया था। शुभम को लेकर कई चौंकाने वाली चीजें अब सामने आ रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें