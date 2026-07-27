महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कर्जत तालुका के जलालपुर गांव में NEET परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा की पहचान अंकिता सांगले के रूप में हुई है। परिजनों का दावा है कि NEET में कम अंक आने के कारण वह मानसिक तनाव में थी और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।

परिवार के अनुसार, अंकिता को NEET परीक्षा में 166 अंक मिले थे। वह इससे बेहद निराश थी और लगातार तनाव में रह रही थी। रविवार शाम करीब 4:30 बजे वह अपने कमरे में पढ़ाई करने गई थी। काफी देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो अंकिता फंदे से लटकी मिली।

घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने अन्ना सांगले की शिकायत के आधार पर एक्सीडेंटल डेथ (AD) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि छात्रा द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में भी NEET परीक्षा का जिक्र किया गया है।

सुसाइड नोट में क्या-कुछ लिखा?

सुसाइड नोट में अंकिता ने लिखा, ”आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन मैं आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। मां, आपने हर मुश्किल में एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया। दादा (भाई), आपने भी हमेशा मेरा साथ दिया। आपने मुझे मम्मी-पापा से भी ज्यादा प्यार किया। मेरी आत्महत्या के लिए आपमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं है।”

आगे उसने लिखा, ”जब मैं NEET की तैयारी कर रही थी, तब आप सभी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन मैं असफल रही और आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी।”

अंकिता ने अपने भाई से माता-पिता का ख्याल रखने की भी अपील की। उसने लिखा, ”भैया, मम्मी-पापा का अच्छे से ध्यान रखना। उन्हें किसी चीज की कमी मत होने देना।”

गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग

एनसीपी (शरद पवार) के सांसद नीलेश लंके ने जलालपुर पहुंचकर अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों ने छात्रों को मानसिक तनाव में धकेला है।

नीलेश लंके ने मांग की कि अंकिता की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों और NEET पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मामला दर्ज किया जाए। उनका कहना था कि पेपर लीक से पहले हुए मॉक टेस्ट और अन्य परीक्षाओं में अंकिता के बेहतर अंक आए थे लेकिन अंतिम परीक्षा के परिणाम के बाद वह गहरे सदमे में चली गई थी।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

NEET 2026 विवाद के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चुनौती

एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर किसी मसले पर सरकार के रुख की वजह से जनता के बीच असंतोष और विरोध की भावना बढ़ रही हो, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ समय से नीट 2026 में प्रश्नपत्र लीक होने के मसले पर लोगों के भीतर उभरे व्यापक क्षोभ और विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आखिर इस्तीफा देना लोकतांत्रिक परंपरा की ही अगली कड़ी है। हालांकि सरकार ने अगर इस संबंध में समय रहते ठोस फैसला किया होता और जनता के बीच स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की होती, तो शायद लोगों के बीच आक्रोश का दायरा इतना नहीं फैलता, जिसने सरकार की मंशा पर गहरे सवाल उठाए।