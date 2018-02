PNB घोटालाः नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द, 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त

पंजाब नेशनल बैंक(पीएनबी) को साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। इससे पहले पासपोर्ट एथॉरिटी मंत्रालय ने धोखाधड़ी के दोनों आरोपियों के पासपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया था। पासपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस देकर दोनों से पूछा था कि क्यों न उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएं? इसका जवाब न मिलने के बाद यह कार्रवाई बताई जाती है। मंत्रालय ने नोटिस में कहा था कि अगर उनकी ओर से जवाब नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

It’s ED & Passport Authority acting contrary to each other. Passport Authority initially suspended & later on revoked Passport. ED is saying please come & join, if one doesn’t have a passport & admittedly he’s abroad. How will he come & join?: Vijay Aggarwal, #NiravModi‘s lawyer pic.twitter.com/KL9cRLQTZl

— ANI (@ANI) February 24, 2018