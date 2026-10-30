Anant Singh News: सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण करके वापस जेल जाने का आदेश दिया है। इसको लेकर अब अनंत सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा। कोर्ट मुझे फिर से जमानत दे देगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है।

मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा, “नीरज कुमार ने ही सबसे पहले दुलारचंद हत्याकांड में मेरा नाम शामिल करवाया था। बाद में, जब मैं छह महीने से जमानत पर बाहर था, तो नीरज इस मामले को दिल्ली ले गए। मुझे इसका पता बहुत बाद में चला; मुझे कोई नोटिस या कोई अन्य सूचना नहीं दी गई, सब कुछ अंदर ही अंदर कर दिया गया।”

मुझे यह भी नहीं लगता कि सरकार ने ऐसा करवाया है- अनंत सिंह

मोकामा विधायक ने आगे कहा, “जब मुझे आखिरकार रिपोर्ट मिली, तब चुनाव चल रहे थे और मैंने खुलकर उनका विरोध किया। पार्टी का दावा है कि मैंने उनका विरोध किया, लेकिन यह सच नहीं है, मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया, मैंने नीरज का विरोध किया। मुझे यह भी नहीं लगता कि सरकार ने ऐसा करवाया है। यह सब नीरज ने करवाया है। दुलारचंद की हत्या नीरज ने ही करवाई थी। उसने अनंत सिंह को फंसाया, ताकि मुझे जेल भेजा जा सके।”

वहीं, मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर नीरज कुमार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला अनंत सिंह को खुद देखना है और वह ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। पटना में एएनआई से बात करते हुए नीरज कुमार ने कहा, “यह मामला उन्हें खुद देखना है, यह उनका अपना मामला है। मैं ऐसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता।”

#WATCH | Patna, Bihar | On the Supreme Court cancelling his bail in the murder case of Dularchand Yadav, Mokama MLA Anant Singh says, "I will surrender. The court will grant me bail again. I have faith in the judiciary. Neeraj Kumar first got my name included in the Dularchand… pic.twitter.com/fLYQoujblj — ANI (@ANI) October 30, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द कर दी और उन्हें 1 दिसंबर या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सिंह के आपराधिक इतिहास पर ठीक से विचार किए बिना ही जमानत देकर गलती की है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में चुनाव से जुड़ी झड़प के दौरान इलाके के दबंग दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान यादव, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, तभी उनके समर्थकों की कथित तौर पर अनंत सिंह के काफिले से झड़प हो गई।

घोसवारी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, सिंह और उनके साथियों ने कथित तौर पर यादव को उनकी गाड़ी से बाहर खींचा, उनके पैर में गोली मारी, उनके साथ मारपीट की और फिर उन पर एसयूवी चढ़ा दी। हालांकि, सिंह ने दावा किया कि यह घटना एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी और आरोप लगाया कि सबसे पहले जन सुराज के समर्थकों ने ही उनके काफिले पर हमला किया था।

अनंत सिंह को बिहार पुलिस ने 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया और बेउर सेंट्रल जेल भेज दिया। हिरासत में रहने के बावजूद, उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट जीत ली। पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी, जिसके बाद वे जेल से रिहा हो गए।

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बिहार के पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह को जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के सिलसिले में रविवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अनंत सिंह ने कहा कि चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर….