देखिए, नीमा बानो के पिता ने मांगी मदद, जवानों ने बर्फीली पहाड़ी में कंधे पर प्रेग्नेंट महिला को पहुंचाया अस्पताल

जम्मू-कश्मीर में बर्फीले तूफान के बीच भारतीय जवानों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। जवानों का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। एक गर्भवती महिला को भारतीय सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच मुश्किल परिस्थिति से निकालकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस घटना का वीडियो रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने शेयर किया है।

ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा “नीमा बानो अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में थीं। भारी बर्फबारी हो रही थी और सड़कें अवरुद्ध थीं। उन्हें पता नहीं था क्या करना है, उसके पिता ने मदद के लिए किलो फोर्स (राष्ट्रीय राइफल्स) को बुलाया। सैनिकों ने उन्हें घंटों अपने कंधों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। ”

Hmm, heartwarming story, but I hope Neema Bano’s child doesn’t grow up to be a stone pelter! https://t.co/18KKzx9Ys2

— Shefali Vaidya. (@ShefVaidya) January 7, 2021