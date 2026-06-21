इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन नाता तोड़ लिया है। इसके साथ ही 60 साल से चले आ रहे राजनीतिक गठबंधन का अंत हो गया। मुस्लिम लीग ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय की तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के साथ अपनी नई साझेदारी भरोसा जताया है। पार्टी नेताओं ने शनिवार को चेन्नई में आयोजित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राज्य आम परिषद की बैठक में यह बात कही।

इससे एक बात साफ है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की टीवीके पार्टी के उदय ने कई पार्टियों को अपनी रणनीति और गठबंधन की योजनाओं में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। अल्पसंख्यक, जो आमतौर पर डीएमके का साथ देते हैं। उन्होंने इस बार टीवीके को वोट दिया, जो आईयूएमएल के पार्टी छोड़ने के कारणों में से एक है।

चेन्नई में आयोजित पार्टी की राज्य आम परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पारित प्रस्तावों में से एक में कहा गया कि पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए तमिलगा वेट्री कज़गम सरकार के गठन का समर्थन किया था।

इसमें यह भी कहा गया कि आईयूएमएल मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है और वर्तमान राजनीतिक स्थिति में डीएमके गठबंधन में बने रहना पार्टी के लिए संभव नहीं है। पार्टी ने यह भी संकल्प लिया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए गठबंधन पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एम. कादर मोहिदीन ने कहा कि आम सभा में 481 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 14 प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने तमिलनाडु में राजनीतिक पुनर्गठन के निर्णय को पार्टी द्वारा अपनाए गए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आईयूएमएल की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों की आधिकारिक घोषणा होने के बाद चुनावी गठबंधन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

मोहिदीन ने पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आईयूएमएल ने केरल में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 22 पर जीत हासिल की। ​​उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में, डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील मोर्चे के हिस्से के रूप में, पार्टी ने डीएमके और उसके सहयोगियों के समर्थन से दो सीटों पर जीत दर्ज की।

डीएमके के साथ पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद करते हुए मोहिदीन ने कहा कि आईयूएमएल 60 से अधिक वर्षों तक गठबंधन का हिस्सा रही है और उसने स्थानीय निकाय, विधानसभा और संसदीय चुनाव उसी के बैनर तले लड़े और जीते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने वर्तमान द्रविड़ मॉडल सरकार के गठन का जोरदार समर्थन किया और एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया।

हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने रणनीति में बदलाव के लिए प्रेरित किया। अभिनेता-राजनेता विजय के राज्य राजनीति में प्रवेश का जिक्र करते हुए मोहिदीन ने कहा, “हर जगह इसकी चर्चा हुई और विजय ने इतिहास रच दिया।”

उन्होंने बताया कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील मोर्चा के नाम से जाना जाता था, जबकि टीवीके के नेतृत्व वाले नए गठबंधन को अभी तक औपचारिक रूप से नाम नहीं दिया गया है। नाम घोषित होने के बाद, आईयूएमएल आधिकारिक तौर पर उसी नाम का उपयोग करेगा।

मोहिदीन ने यह भी कहा कि पार्टी भविष्य में होने वाले उपचुनावों में भाग लेने के अवसरों की तलाश करेगी। स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीवीके के साथ गठबंधन के तहत आईयूएमएल मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रतिनिधित्व हासिल करेगी।

आईयूएमएल 1967 से डीएमके गठबंधन से जुड़ी हुई है और लंबे समय से पार्टी के सबसे करीबी मुस्लिम सहयोगियों में से एक मानी जाती रही है। हालांकि पार्टी ने 1996 और 2001 के विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़े, लेकिन वर्षों से डीएमके के साथ उसके राजनीतिक संबंध काफी हद तक बरकरार रहे।

विजय सरकार ने खातों में भेजे 1000 रुपये, तमिलनाडु में स्कूल-कॉलेज छात्रों को मिली गुड न्यूज़

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने हाल ही में ऐलान किया था कि पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इसी क्रम में आज तमिल पुधुवन और पुधुमाइपेन (Tamil Pudhuvan – Pudhumaipen) योजनाओं के तहत छात्रों के खातों में 1000 रुपये की छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की गई। पढ़ें पूरी खबर।