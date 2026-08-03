देशभर में एनडीपीएस (NDPS) कानून के तहत मादक पदार्थों से जुड़े करीब 3.96 लाख मामले लंबित हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विशेष एनडीपीएस अदालतें बनाने को कहा है। यह निर्देश तब जारी किया गया जब मंत्रालय को एक बैठक में बताया गया कि 22 राज्यों ने अब तक विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित नहीं की हैं।

पिछले छह महीनों में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के साथ कई बैठकें की हैं ताकि लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके।

पिछले महीने हुई एक बैठक में सामने आया कि पंजाब में एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 60000 मामले लंबित हैं। लेकिन वहां एक भी विशेष एनडीपीएस अदालत नहीं है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और संगरूर में पांच विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित की जाएं।

ट्रायल में हो रही देरी को लेकर चिंतित

इसी तरह, केरल में लगभग 50,000 मामले लंबित हैं जबकि वहां केवल दो विशेष अदालतें हैं। मंत्रालय ने राज्य में कुल नौ विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया है। वहीं ओडिशा में करीब 17000 मामले लंबित हैं। बैठक में राज्य के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष आठ विशेष NDPS अदालतें स्थापित की जाएंगी और 2027-28 के दौरान सात और अदालतें शुरू की जाएंगी।

बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने विशेष एनडीपीएस अदालतों और एनडीपीएस मामलों की सुनवाई तेज करने के उपायों पर प्रस्तुति दी। सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी ने बताया कि फिलहाल देशभर में केवल 65 विशेष एनडीपीएस अदालतें ही काम कर रही हैं जो सिर्फ एनडीपीएस कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करती हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के ट्रायल में हो रही देरी को लेकर चिंतित है। अधिकारियों ने चर्चा में कहा कि संगठित ड्रग्स अपराधों के मामलों में अक्सर कई आरोपी, गवाह और वकील शामिल होते हैं जिससे गवाही और जिरह की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसलिए नियमित अदालतों पर बोझ बढ़ाने के बजाय अतिरिक्त विशेष अदालतों की जरूरत है।

बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना की स्थिति पर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपें।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय और एनसीबी के अधिकारियों को उन राज्यों के हाई कोर्ट रजिस्ट्रारों के साथ बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है जहां एनडीपीएस मामलों की संख्या ज्यादा लंबित है।

एक अधिकारी के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच देश में 1.73 लाख एनडीपीएस मामले दर्ज हुए जिनमें करीब 1.95 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं 2014 से 2026 के बीच यह संख्या तेजी से बढ़कर 8.75 लाख मामले और करीब 10.97 लाख गिरफ्तारियां तक पहुंच गई।

राज्योंं में लंबित मामलों की स्थिति चिंताजनक

तमिलनाडु में करीब 15000 मामले लंबित हैं जबकि वहां सिर्फ पांच विशेष एनडीपीएस अदालतें हैं। राज्य सरकार ने छह और विशेष अदालतें बनाने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक में भी करीब 15000 मामले लंबित हैं और वहां तीन विशेष अदालतें हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य को और अदालतें स्थापित करने की सलाह दी है।

मध्य प्रदेश में करीब 14000 मामले लंबित हैं लेकिन एक भी विशेष एनडीपीएस अदालत नहीं है। मंत्रालय ने इंदौर, भोपाल, नीमच, मंदसौर, रीवा और सिंगरौली में छह विशेष अदालतें जल्द स्थापित करने को कहा है।

वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 11000 मामले लंबित हैं और वहां भी मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए कोई विशेष अदालत नहीं है। गृह मंत्रालय ने कोलकाता, हावड़ा, पूर्व बर्दवान, बारासात और बहारामपुर समेत विभिन्न स्थानों पर छह विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया है।

हिमाचल प्रदेश में भी करीब 11000 एनडीपीएल मामले लंबित हैं लेकिन वहां एक भी विशेष अदालत नहीं है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने पांच विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे अभी तक हाई कोर्ट की मंजूरी नहीं मिली है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह यह प्रस्ताव दोबारा हाई कोर्ट को भेजे।

जून में हुई नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत भौगोलिक रूप से ‘डेथ ट्रायंगल’ और ‘डेथ क्रिसेंट’ के बीच स्थित है। ऐसे में मादक पदार्थों की तस्करी देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।

उन्होंने कहा कि ड्रग तस्कर जब आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनसे निपटना और कठिन हो गया है। ड्रग तस्करी के साथ-साथ संगठित अपराध, नार्को-टेरर फंडिंग और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को आर्थिक मदद जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। यह समस्या अब नार्को-आतंकवाद के एक बड़े नेटवर्क का रूप ले चुकी है।

अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए मादक पदार्थों के इस खतरे पर पूरी तरह जीत हासिल करना जरूरी है।