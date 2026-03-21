NDLS Entry Process: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक हैं। यहां से हर दिन लाखों संख्या में यात्रा यहां पहुंचते हैं। ऐसे में यहां भीड़ प्रबंधन के लिए जल्द क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रणाली शुरू किया जाएगा। शुरुआती परियोजना के तहत शुरू होने वाले इस व्यवस्था को भविष्य में दूसरे स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा।

दरअसल, शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन से जुड़े सुधारों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक तकनीकों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इसका बाद में देशभर के अन्य स्टेशनों पर भी विस्तार दिया जाएगा।

स्टेशन पर पर लगेंगे AI Camera

रेल विभाग की अहम बैठक में AI आधारित कैमरा नेटवर्क लागू करने का फैसला लिया गया। इससे स्टेशन परिसर के हर हिस्से जिसमें प्लेटफार्म, प्रवेश-निकास द्वार और भीड़ वाले क्षेत्रों व अन्य की 24 घंटे निगरानी हो सकेगी। एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जहां एआइ सिस्टम किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देगा।

जानकारी के मुताबिक, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। इससे केवल टिकटधारी यात्रियों को ही प्रवेश मिल सके। स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए रंग- आधारित जैकेट और अनिवार्य पहचान पत्र लागू किए जाएंगे। इससे यात्रियों, कर्मचारियों और अन्य स्टाफ की पहचान आसान होगी और जवाबदेही बढ़ेगी।

व्यवस्थित किया जाएगा प्रवेश

दीवाली और छठ के संभावित भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली स्टेशन पर क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रणाली शुरुआती परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। इससे आरक्षित, अनारक्षित और मासिक पासधारकों के प्रवेश को व्यवस्थित किया जा सकेगा।

यात्रियों को बेहतर अंतिम मील संपर्क की सुविधा देने के लिए रेलवन ऐप को ‘भारत टैक्सी’ से जोड़ा जाएगा, जिससे स्टेशन के बाहर की अव्यवस्था कम होगी और सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 76 स्टेशनों पर ठहराव क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जहां अनारक्षित यात्री नियंत्रित तरीके से प्लेटफार्म तक पहुंच सकेंगे। बेहतर साइनज और सूचना प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

भारतीय रेलवे यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की रेल सेवाएं संचालित करता है। नेशनल ट्रांसपोटर ने रेल यात्रियों के लिए साल 2019 में देश की पहली निजी ट्रेन शुरू की। हालांकि, इस ट्रेन का संचालन और रख-रखाव पूरी तरह से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा किया जाता है। यह भी पढ़िए…