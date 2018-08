राज्‍यसभा उप सभापत‍ि चुनाव में एनडीए उम्‍मीदवार हर‍िवंश की जीत हुई है। सदन में उन्‍हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क‍ि अब सदन में सबको हर‍ि कृपा की जरूरत होगी और उम्‍मीद है क‍ि म‍िलेगी भी। उन्‍होंने कहा क‍ि अब सब कुछ हर‍ि भरोसे। प्रधानमंत्री ने हर‍िवंश को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का चहेता बताया और कहा क‍ि वह जमीन से जुड़ी पत्रकार‍िता करके आए हैं, अर्थशास्‍त्र में एमए क‍िया है, तो उनके पेशे और श‍िक्षा का सदन को लाभ म‍िलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा क‍ि पद की गर‍िमा रखने में भी हर‍िवंश जी ने शानदार उदाहरण पेश क‍िया है। उन्‍हें प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर द्वारा इस्‍तीफा द‍िए जाने की खबर थी, इसके बावजूद उन्‍होंने अपने अखबार तक में इसे नहीं छापा। पीएम मोदी ने कहा कि उप सभापति बनने के लिए दोनों हरि का नामांकन था लेकिन जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के सांसद हरिवंश नारायण सिंह जीत गए और विपक्ष के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद हार गए। उन्होंने कहा अब सांसदों पर जमकर हरि कृपा होगी। एनडीए के हरिवंश को 125 मत मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को 105 मत मिले।

पीएम मोदी ने हरिवंश के गृह जिले बलिया का उल्लेख करते हुए कहा कि आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन अगस्त क्रांति हुई थी। आजादी की लड़ाई में बलिया की अहम भूमिका रही। 1857 की क्रांति में भी बलिया के मंगल पांडे से लेकर चितू पांडे तक अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि बलिया की माटी ने जयप्रकाश नारायण दिया, पूर्व पीएम चंद्रशेखर दिया और हरिवंश भी दिया। पीएम ने कहा कि हरिवंश कलम के धनी हैं। उन्होंने बताया कि हरिवंश ने दो साल तक हैदराबाद में भी काम किया। पीएम ने कहा कि हरिवंश कभी मुंबई तो कभी कोलकाता में भी काम किया लेकिन उन्हें शहरों की चकाचौंध पसंद नहीं आई, वो आदिवासी बहुल इलाके रांची को अपनी कर्मभूमि बनाई।

I congratulate Harivansh ji on behalf of the whole house. He has been blessed with the talent of writing. He was also a favourite of former PM Chandra Shekhar ji: PM Modi #RajyaSabhaDeputyChairman pic.twitter.com/jmySo2x6fI

