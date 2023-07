INDIA: ‘नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता’, BJP बोली- इंडिया का मुकाबला भारत करेगा

NDA Vs INDIA: सुशील मोदी ने कहा, ‘नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलता। इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा।

NDA Vs INDIA: बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने पर तंज कसा है। (फोटो सोर्स: ANI)

