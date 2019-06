एनडीए सरकार की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आगामी अयोध्या यात्रा पर तंज कसा है। अठावले ने कहा कि उद्धव एक बार क्या 10 बार भी अयोध्या चले जाएं लेकिन वहां राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर से राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में आवाज उठाई थी। 5 जून को शिवसेना की मीडिया सेल ने इस बात की जानकारी दी थी कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इस माह के अंत तक अयोध्या जाएंगे।

इसमें कहा गया था कि उद्धव के साथ पार्टी के 18 सांसद भी अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में इस समय भारी संख्या में साधु संत पहुंच रहे है। वहीं सूत्रों का कहना है कि शिवसेना प्रमुख 17 लोकसभा के पहले संसद सत्र शुरू होने से पहले अयोध्या जा सकते हैं। संसद का सत्र 17 जून से ही शुरू हो रहा है।

#Breaking | NDA Mantri Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) mocks Shiv Sena supremo Uddhav Thackeray’s forthcoming Ayodhya visit. Athawale says, ‘your visits won’t build Ram Temple even if you visit 10 times’.

— TIMES NOW (@TimesNow) June 8, 2019