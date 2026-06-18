देश की कुछ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में दलबदल, असहमति और विलय की लहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को संसद में दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचा सकती है, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और महिला कोटा को लागू करने वाले संवैधानिक संशोधनों को पारित करने के लिए जरूरी है।

2024 के लोकसभा चुनाव में देश के चार सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, जिससे लोकसभा में उसकी सीटों की संख्या 240 और एनडीए की सीटें 293 तक सीमित हो गईं।

लेकिन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सत्ताधारी दल (भाजपा) विपक्ष पर पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, जिसने इस साल की शुरुआत में महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन को लागू करने के सरकार के प्रयास को विफल करने के लिए एकजुट होकर काम किया था।

अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा NDA

अब एनडीए राज्य दर राज्य अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। बंगाल में, अगर तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में प्रस्तावित विलय हो जाता है, तो बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार, जो बागी समूह की वास्तविक नेता हैं। वह पहले ही कह चुकी हैं कि वे संसद में एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगी।

इसके बाद, बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के छह लोकसभा सदस्यों ने अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक अलग समूह बनाने का अनुरोध किया। पार्टी, जिसके निचले सदन में नौ सांसद हैं। उसने अपने सांसदों को गुरुवार को पार्टी की संसदीय इकाई की बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बागी सांसदों को खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन आया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सांसद को पार्टी छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। 15 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए थे। मुझे यह भी बताया गया कि सांसद अग्रिम राशि मिलने तक चार्टर्ड विमान में बैठने को तैयार नहीं थे। अगर बागी शिवसेना (यूबीटी) के नेता अपनी बात मनवा लेते हैं, तो एनडीए की सीटें 319 तक पहुंच सकती हैं।

ओपी राजभर ने सपा में किया फूट दावा

वहीं, उत्तर प्रदेश में बुधवार को समाजवादी पार्टी में फूट की अटकलें तेज हो गईं, जब राज्य मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा में बड़ी फूट पड़ने की संभावना है। राजभर ने X पर कहा, “सपा में बड़ी फूट पड़ने वाली है। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है।” उन्होंने आगे कहा कि यह स्थिति केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है और पूरी सपा भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है।”

राजभर पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए अखिलेश यादव ने X पर कहा, “भविष्यवाणियां करने वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भाजपा वास्तव में उनकी पार्टी को 75 सीटें, 50 सीटें दे रही है या केवल खोखले आश्वासन दे रही है। जिन लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन के जरिए 30 सीटें दिलाने की अफवाहों के आधार पर उन्हें अग्रिम राशि दी थी, वे अब उन्हें ढूंढ रहे हैं।”

तमिलनाडु में, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) और उसके पूर्व सहयोगी कांग्रेस के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने एक अवसर पैदा कर दिया है। मीडिया ने 10 जून को रिपोर्ट किया कि भाजपा ने डीएमके के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसके लोकसभा में 22 और राज्यसभा में आठ सांसद हैं। हालांकि, डीएमके के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वर्तमान में 540 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं और विधेयक पारित करने के लिए उसे 360 सदस्यों की जरूरत है।

राज्यसभा में NDA के पास 149 सदस्य

वहीं, राज्यसभा में भी उथल-पुथल मची हुई है। एनडीए के पास राज्यसभा में 149 सदस्य हैं और 245 सदस्यीय राज्यसभा में उसे 164 वोटों की जरूरत है। 18 जून राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनावों के बाद एनडीए की संख्या बढ़कर 155 होने की उम्मीद है। इसके अलावा, इस महीने की शुरुआत में टीएमसी के राज्यसभा सदस्यों के इस्तीफे से कम से कम तीन सीटें खाली हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के पास 294 सदस्यों में से 208 सदस्य हैं, इसलिए राज्य में राज्यसभा उपचुनाव भाजपा के पक्ष में जाने की उम्मीद है।

सपा में फूट की लकीर कौन खींचने वाला है? ओपी राजभर ने बता दिया ‘नाम’

समाजवादी पार्टी में फूट की भविष्यवाणी कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लगातार दूसरे दिन उन्होंने ना सिर्फ सपा में फूट की बात कही है बल्कि उन्होंने अब एक नाम भी बता दिया है। उनका साफ कहना है कि सपा में कई सांसद बागी होने वाले हैं। पढ़ें पूरी खबर।