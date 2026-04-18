लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन बिल पारित नहीं हो सका। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिल न पारित होने का ठीकरा कांग्रेस और डीएमके को बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बिल पास हो जाता तो महिलाओं को इसका फायदा मिलता। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, भाजपा और एनडीए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी।

कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “आज अपनों के बीच मैं अपनी पीड़ा और अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं। 2023 में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और इस महीने की 16 तारीख को हम संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए। मैंने सभी पार्टियों से इसका समर्थन करने का अनुरोध किया। लेकिन DMK, कांग्रेस और उनके साथियों ने इसे नफरत और ओछी राजनीति का टारगेट बना लिया। अगर ये बिल पारित हो जाता तो तमिलनाडु की बहुत सारी महिलाएं विधायक और सांसद बन पाती। लेकिन DMK ऐसा नहीं होने देना चाहती।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस कार्यक्रम के बाद, मैं आज रात 8.30 बजे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूंगा… आज डीएमके के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, उठाने के लिए कोई वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु की सीटों में कटौती को लेकर झूठे डर फैलाने का सहारा लिया। डीएमके ने पहले कहा था कि मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना चाहिए, और हमने भी इसका प्रस्ताव रखा था। लेकिन अब उन्होंने यू-टर्न ले लिया है…” “महिलाओं के बढ़ते प्रभाव से डीएमके और कांग्रेस को क्यों परेशानी होती है? ये एक-परिवार वाली पार्टियां सत्ता को अपने ही परिवारों तक सीमित रखना चाहती हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “DMK के कृत्य अब बहुत अच्छे से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता DMK के काले कारनामे अच्छे से जान चुकी है। झूठ फैलाने से DMK के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग एक स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि ‘NDA इन, DMK आउट’…।”

परिसीमन पर खत्म नहीं हुआ विवाद, समझिए कैसे दक्षिण के राज्य बना सकते हैं BJP पर दबाव

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया। इसके चलते केंद्र की मोदी सरकार ने परिसीमन से संबंधित अन्य दो विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि, ये परिसीमन से जुड़े विवाद का अंत नहीं है, बस इसमें एक साल की देरी हुई है। ये तीनों विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एक बड़े सदन में इसे अमल में लाने के लिए लाए गए थे। पढ़ें पूरी खबर।