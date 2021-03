NDA का बड़ा सहयोगी दल CAA के खिलाफ, कहा- कानून वापस लेने की अपील करते रहेंगे

चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता कानून को लेकर एनडीए में मतभेद देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए कहा है कि पार्टी केंद्र सरकार से नागरिकता कानून (सीएए) को वापस लेने के लिए कहती रहेगी।

एआईएडीएमके की तरफ से रविवार को जारी घोषणापत्र के दौरान पार्टी के नेता सी प्रन्नयन ने कहा कि हम भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता और आवासीय परमिट के लिए केंद्रीय सरकार से अनुरोध करेंगे। एआईएडीएमके केंद्र सरकार से नागरिकता कानून को वापस लेने के लिए कहती रहेगी।गौरतलब है कि साल 2020 में नागरिकता कानून को लेकर देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने से साफ इनकार कर दिया था।

“We will request Central govt for dual citizenship & residential permit to Sri Lankan Tamil refugees in India. AIADMK will continue to ask the Central government to withdraw CAA,” AIADMK leader C Ponnaiyan reads the party manifesto in Chennai.

