टीएमसी के बागी सांसदों के NCPI में विलय के ऐलान के बाद सभी इस पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं। NCPI के चर्चा में आने के बाद हावड़ा स्थित उसके दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब न्यूज एजेंसी ANI ने NCPI की संस्थापक अध्यक्ष श्वेली कुंडू और पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शांतनू डे से बात की है।
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में श्वेली कुंडू ने कहा, “मैं इस पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष थी। मैं अध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुकी हूं। पार्टी के नए अध्यक्ष ज्यादा जानकारी दे सकते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे नहीं पता कि नया अध्यक्ष कौन हैं। त्रिपुरा में हम एनडीए के साथ हैं।”
श्वेली कुंडू ने बताया कि वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, इस वजह से उनके पास समय का आभाव है। यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया।
टीएमसी के बागी सांसदों के NCPI में विलय क ेसवाल पर उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगीं।”
पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बोले- मीडिया से पता चली विलय की खबर
ANI ने शांतनू डे से भी बात की। वह भी खुद को पार्टी का फाउंडर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बताते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे इस खबर के बारे में सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अपने दल के अन्य नेताओं से पता चला। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूं।”
शांतनू डे ने कहा कि उन्हें पता चला है कि पार्टी की अध्यक्ष ने यह फैला लिया है। शांतनू ने बताया कि श्वली कुंंडू NCPI की अध्यक्ष हैं, हालांकि वह अध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा देने की बात कर चुकी हैं। श्वली कुंडू का यह भी कहना है कि शांतनू डे न तो पार्टी के फाउंडर हैं और न ही जनरल सेक्रेटरी। श्वली कुंंडू ने यह भी दावा किया कि शांतनू डे 2023 से NCPI के मेंबर नहीं है।