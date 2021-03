मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद भी एनसीपी ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दिल्ली में हुई एनसीपी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। एटीएस और एनआईए एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस की जांच कर रही है। हमें विश्वास है कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी।

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि परम बीर सिंह की चिट्ठी एक सोची समझी साजिश है और जांच से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। साथ ही जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस की निष्पक्ष जांच करेगी। चाहे दोषी कितना ही बड़े पद पर क्यों न बैठा हो हम उनतक जरुर पहुंचेंगे।

There is no question of Anil Deshmukh’s resignation. ATS is investigating (Antilia Case & Mansukh Hiren Case) and we believe the culprit will be punished: Jayant Patil, Nationalist Congress Party (NCP). pic.twitter.com/xfQ4yEc8ib

— ANI (@ANI) March 21, 2021