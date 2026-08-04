महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को कांग्रेस के द्वारा ‘गूंगी गुड़िया’ कहे जाने के बाद राज्य की सियासत में नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के इस हमले को लेकर NCP खासी नाराज है और इस हमले का पलटवार किया है। एनसीपी की ओर से उमेश पाटिल ने इस हमले का जवाब देते हुए कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाई है जिनके लिए सबसे पहले ‘गूंगी गुड़िया’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

उमेश पाटिल ने कांग्रेस को दिखाया आईना

एनसीपी के नेता उमेश पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार जी के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल किया है जो कभी इंदिरा गांधी के लिए किया गया था और उस वक्त कांग्रेस ने इसे अपमानजनक कहा था तो क्या कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना सही थी? उमेश पाटिल ने कहा कि इंदिरा गांधी को उनके विरोधियों ने ‘गूंगी गुड़िया’ कहा था, लेकिन उन्होंने अपने काम और नेतृत्व से इसका जवाब दिया था।

‘इंदिरा गांधी का भी इस शब्द से मजाक उड़ाया था, लेकिन…’

उमेश पाटिल के अलावा एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भी कांग्रेस की इस टिप्पणी को अपमानजनक बताया है। रोहित पवार ने कहा है कि अगर आज अजीत दावा होते तो वह इसका जवाब जरूर देते, लेकिन सुनेत्रा काकी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, जो मुझे लगता है कि सही नहीं था। रोहित पवार ने कहा है कि ‘गूंगी गुड़िया’ शब्द को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ, यह आपत्तिजनक है, लेकिन दूसरी तरफ यह याद दिलाता है कि कैसे इंदिरा गांधी का भी इसी शब्द से मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने काम से इसका जवाब दिया था।

एनसीपी के पलटवार पर कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार को लेकर की गई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट का बचाव किया है। पार्टी के प्रवक्ता हनुमंत पवार ने कहा कि बीड जिले की गार्जियन मंत्री होने के नाते सुनेत्रा पवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा, “उन्हें आगे आकर सवालों का सामना करना चाहिए था, लेकिन वह चुप रहीं।”

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र की सियासत में ‘गूंगी गुड़िया’ का यह विवाद कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें उन्हें ‘गूंगी गुड़िया’ कहा गया था। यह वीडियो सुनेत्रा पवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इस वीडियो में विधायक धनंजय मुंडे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं, जबकि सुनेत्रा पवार कुछ नहीं बोलतीं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर देती हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने पूछा था कि “सुनेत्रा पवार कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगी?”

इंदिरा गांधी को ‘गूंगी गुड़िया’ किसने कहा था?

भारतीय राजनीति में ‘गूंगी गुड़िया’ शब्द का इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है। इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किया गया था। 1966 में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने पहली बार इंदिरा गांधी के शांत स्वभाव पर तंज कसते हुए उन्हें ‘गूंगी गुड़िया’ कहा था। बाद में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। उनके समर्थकों ने उन्हें मजबूत नेता बताया, जबकि विरोधियों ने उनकी कई नीतियों की आलोचना की।

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