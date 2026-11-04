महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के अंदर हलचल मची हुई है। पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद सुनेत्रा पवार ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के अंदरूनी मतभेदों पर स्पष्टता की कमी, चुनाव क्षेत्र का रुका हुआ काम और वित्त विभाग का जाना एनसीपी विधायकों को चिंतित करता है। इन मुद्दों को एनसीपी विधायकों सुनेत्रा पवार के आधिकारिक घर देवगिरी में हुई मीटिंग में उठाया।

सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बीच चल रहे मतभेदों पर सवाल उठाए और कहा कि अंदरूनी झगड़ों को बार-बार पब्लिक में दिखाने से जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर हो रहा है।

अंदरूनी झगड़ों से हो रहा नुकसान

मीटिंग में शामिल हुए पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा, “विधायकों ने कहा कि उन्हें सीनियर नेताओं के बीच चल रहे झगड़ों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिल रही है। अंदरूनी झगड़ों को लगातार पब्लिक में दिखाने से पार्टी कमजोर हो रही है।”

विधायकों ने यह भी सवाल उठाया कि NCP के सत्ताधारी महायुति सरकार का हिस्सा होने के बावजूद चुनाव क्षेत्र के लेवल पर काम क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने वित्त विभाग को लेकर क्या हुआ, इस पर स्पष्टता मांगी, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार में पहले स्वर्गीय अजित पवार के पास था। विधायक अनिल भाईदास पाटिल ने खास तौर पर मांग की कि पार्टी इसे वापस पाने के लिए मिलकर कोशिश करे।

शिवसेना की विधायकों ने की शिकायत

कई विधायकों ने गठबंधन सहयोगियों के बारे में भी शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों से चुनाव क्षेत्र के प्रपोज़ल और डेवलपमेंट के कामों को मंज़ूरी नहीं मिल रही है।

इस बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विधायकों को पार्टी संगठन को मज़बूत करने के बारे में जानकारी दी और उनसे पूरे महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने को कहा। उन्होंने उन्हें किसानों से मिलने, उनकी शिकायतें समझने और यह पक्का करने की कोशिश करने का निर्देश दिया कि उन्हें सरकारी मदद मिले।

सुनील तटकरे ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं, जिसमें सीनियर लीडर्स के बीच मतभेदों से पैदा हुई चिंताएं भी शामिल हैं, उनको पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में उठाया जाएगा। मीटिंग में एनसीपी विधायकों और सांसद सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय पवार शामिल हुए। मीटिंग से पहले सुनेत्रा पवार ने कहा था कि चर्चा पार्टी संगठन को मज़बूत करने पर फोकस होगी और अंदरूनी झगड़ा एजेंडा में नहीं होगा।

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अमित शाह ने एनसीपी नेताओं से ‘अपनी कमर कसने’ के लिए कहा है। NCP संगठन के कमजोर होने से महाराष्ट्र में महायुति सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है। एक सूत्र ने कहा, “नेताओं को अमित शाह ने बताया कि NCP संगठन के अंदर की समस्याएं सिर्फ उन्हें ही नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। बल्कि महायुति में होने के कारण, यह पूरे गठबंधन को प्रभावित कर रही हैं। अगर इन मुद्दों को हल नहीं किया गया, तो गठबंधन को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।” पढ़ें पूरी खबर