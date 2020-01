पाकिस्तानी मूल के गायक अदनान सामी को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर कांग्रेस के बाद एनसीपी ने भी विरोध जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि “अब यह साफ हो गया है कि जो भी पाकिस्तान से जय मोदी बोलेगा उसे भारत की नागरिकता के साथ पद्मश्री सम्मान भी दिया जाएगा। यह देश के लोगों का अपमान है।”

कांग्रेस ने पूछा सरकार ने किस आधार पर किया चयन: कांग्रेस ने भी पद्मश्री सम्मान के लिए अदनान सामी के चयन पर नाराजगी जताई थी। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने पूछा था कि अदनान सामी का चयन किस आधार पर किया गया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि देश का सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई लड़ी, उनको सरकार ने एनआरसी के जरिए घुसपैठिया घोषित कर दिया और पाकिस्तान से भारत आए अदनान सामी को पद्मश्री सम्मान दिया जा जा रहा है, जबकि उनके पिता पाकिस्तानी वायुसेना में रहकर भारत के खिलाफ गोलाबारी की थी।

Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik on Adnan Sami conferred with Padma Shri award: It’s a clear cut case that if anyone from Pakistan will chant ‘Jai Modi’, he’ll get citizenship of the country as well as a Padma Shri award. It is an insult to the people of the country. pic.twitter.com/UV6jqMKCHv

Congratulations to all Padma Awardees. I am very happy that Adnan Sami famous singer and musician and Pakistani Muslim immigrant has also been given Padma Shri. I had also recommended his case to GOI for giving him Indian Citizenship. He was given Indian Citizenship by Modi Govt.

— digvijaya singh (@digvijaya_28) January 26, 2020