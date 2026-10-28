राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने बुधवार को एमएलसी जीशान सिद्दीकी को पार्टी का मुंबई अध्यक्ष नियुक्त किया। जीशान सिद्दीकी को शहर में पार्टी का दायरा बढ़ाने का काम सौंपा गया है। सोलापुर जिला अध्यक्ष उमेश पाटिल को भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। मुंबई में पार्टी का सिर्फ एक चुना हुआ विधायक है, जो नवाब मालिक की बेटी सना मलिक हैं। साथ ही नगर निगम में उसका कोई पार्षद नहीं है।

इससे पहले मंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर NCP की मुंबई यूनिट के अध्यक्ष थे। जीशान सिद्दीकी की नियुक्ति से पार्टी संगठन में खलबली मच सकती है क्योंकि जीशान को अभी भी बाहरी माना जाता है और वे सिर्फ राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के करीबी हैं। 34 साल के जीशान सिद्दीकी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायकों में से एक थे। उन्होंने 2019 के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर बांद्रा (ईस्ट) विधानसभा सीट जीती थी।

कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए हैं जीशान

कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। MVA सरकार के दौरान जीशान इस बात से नाखुश थे कि उन्हें सहयोगी पार्टी होने के बावजूद फंड नहीं दिया गया। फरवरी 2024 में उनके पिता के पार्टी छोड़कर अजीत पवार की सत्ताधारी NCP में शामिल होने के कुछ दिनों बाद, जीशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस चीफ के पद से हटा दिया गया।

अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद से ज़ीशान के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद वह NCP में शामिल हो गए। 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने NCP से शिवसेना (UBT) के उम्मीदवार वरुण सरदेसाई के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।

अप्रैल 2026 में NCP ने जीशान को विधान परिषद चुनावों के लिए पार्टी के अकेले उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया। सत्ताधारी पार्टी से होने के बावजूद जीशान अपने पिता की हत्या की जांच में ‘असंतोषजनक जांच’ के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद राज्य सरकार पर भी निशाना साधा था।

फड़नवीस सरकार पर साधा था निशाना

जीशान ने कहा था, “मेरे पिता की मौत को दो साल हो गए हैं, और जिस तरह से मुंबई में कानून-व्यवस्था की हालत बिगड़ रही है, वह बहुत बुरा है। टाइगर के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से गलत है। मैं अपने लिए सिक्योरिटी की मांग कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक परसेंट भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।”

जीशान को नियुक्ति का पत्र देते हुए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भरोसा जताया कि उमेश पाटिल और जीशान सिद्दीकी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगन और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे।

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