राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शरद पवार को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। शरद पवार बीते तीन दिनों से सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार का इलाज चल रहा है।

सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार के भर्ती होने की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “बाबा को खांसी की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, और उनके सभी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं। आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।”

डॉक्टर ने क्या कहा?

रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरवेज ग्रांट ने भी शरद पवार की तबीयत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्ल्यूरिटिक पेन की शिकायत के बाद शरद पवार को सामान्य स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें कुछ समय तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा।

प्ल्यूरिटिक पेन सीने में एक तेज और चुभने वाला दर्द होता है। यह मुख्य रूप से गहरी सांस लेने, छींकने पर बढ़ता है। इसकी वजह से अचानक सीने में तेज दर्द हो सकता है। यह दर्द कंधे और पीठ तक भी पहुंच सकता है।

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NCP (शरद पवार) के INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के एक दिन बाद बीजेपी ने NDA का कुनबा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट फिर से एक हो जाएं और सत्तारूढ़ गठबंधन NDA में शामिल हो जाएं। हालांकि अजित पवार गुट के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। सोमवार सुबह इस गुट के कुछ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार के बिना दोनों गुटों के विलय की संभावना पर चर्चा की। पढ़ें पूरी खबर