NCP चीफ पवार की बिगड़ी तबीयत, गॉल ब्लैडर में दिक्कत के बाद अस्पताल में शिफ्ट

NCP नेता शरद पवार की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। कल चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल उन्हें ले जाया गया था। शरद पवार को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हें गॉल ब्लैडर में दिक्कत के कारण पेट में दर्द की शिकायत थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के अनुसार पवार पेट में दर्द के कारण असहज महसूस कर रहे थे।

डॉक्टरों ने सलाह दी है कि शरद पवार को 31 मार्च तक अस्पताल में ही रखा जाए। नवाब मलिक ने बताया कि एंडोस्कोपी और सर्जरी के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार को अभी रखा गया है। नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार को खून पतला करने की दवा दी जा रही थी लेकिन इस दिक्कत के कारण उनके उस दवा को बंद कर दी गयी है।

NCP chief Sharad Pawar (in file pic) was feeling a little uneasy due to a pain in his abdomen last evening & was therefore taken to Breach Candy Hospital (in Mumbai) for a check-up. Upon diagnosis, it came to light that he has a problem in his Gallbladder: NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/L337FzeMGN

