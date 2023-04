NCERT ने जिन चैप्टर को हटाया केरल के स्कूलों में उन्हें पढ़ाने की तैयारी; गुजरात दंगे, RSS, मुगलों का इतिहास के लिए अलग से चलेगी किताब

केरल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने मंगलवार को फैसला किया है कि NCERT ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की किताबों से जिन हिस्सों को हटाया है उन्हें केरल में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। SCERT के सूत्रों ने कहा कि इतिहास से संबंधित जिन हिस्सों को हटाया गया है उन्हें केरल […]

NCERT ने सिलेबस में किया बदलाव (प्रतीकात्मक फोटो- पीटीआई)

केरल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने मंगलवार को फैसला किया है कि NCERT ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की किताबों से जिन हिस्सों को हटाया है उन्हें केरल में छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। SCERT के सूत्रों ने कहा कि इतिहास से संबंधित जिन हिस्सों को हटाया गया है उन्हें केरल में पढ़ाया जाना चाहिए। एससीईआरटी के सूत्रों ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति ने यह रुख अपनाया कि ‘सिलेबस रेशनलिएशन’ प्रक्रिया के तहत हटाए गए हिस्से, मुख्य रूप से इतिहास से संबंधित केरल में पढ़ाए जाने चाहिए। जानकारी के मुताबिक, एससीईआरटी ने फैसला किया है कि केरल में सप्लिमेंट्री किताबें छापी जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि समिति ने इस पर अंतिम फैसला लेने का जिम्मा शिक्षा मंत्री को सौंपा है। एससीईआरटी के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि सरकार किताबों से कुछ हिस्सों को हटाने के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। ऐसे में राज्य शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम समिति के सैद्धांतिक निर्णय के साथ आगे बढ़ेगा कि हटाए गए हिस्सों को ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सप्लिमेंट्री किताबों को शुरू करके पढ़ाया जाना चाहिए। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram