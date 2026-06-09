राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को उनकी अद्वितीय वीरता, उत्कृष्ट साहस और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण के लिए वीरता पुरस्कारों (Gallantry Awards) से सम्मानित किया। शौर्य चक्र प्राप्त करने वालों में लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर भी शामिल थे जिन्हें जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए साथी सैनिकों के साथ इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने 5 और 6 नवंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर के चुंटावाड़ी गांव में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान अदम्य साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक A++ श्रेणी के विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया और युद्ध सामग्री बरामद की गई।
डीडी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन चुंटावाड़ी अभियान के तहत सुरक्षा बलों के समन्वित अभियान में सैनिकों ने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराया था। यह अभियान सूरज और इसमें शामिल अन्य सैनिकों के साहस के कारण सफल रहा। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर के साथ-साथ असिस्टेंट कमांडेंट मोहम्मद शफीक, लेफ्टिनेंट कमांडर राम गोयल और कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को भी चुंटावाड़ी में ऑपरेशन के दौरान उनकी बहादुरी और उसे सफल बनाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।
लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने ऑपरेशन चुंटावाड़ी का किया था नेतृत्व
ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर ने तेजी से स्थिति को समझते हुए अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी, जहां से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। आतंकवादी चुंटावाड़ी गांव के एक घर में छिपे हुए थे।
गोलीबारी के दौरान, घिरे हुए आतंकवादियों में से एक ने घेरा तोड़ने की कोशिश की और सैनिकों को मामूली चोटें पहुंचाईं। सूरज ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप, रात लगभग 8:25 बजे बलों ने उस आतंकवादी को सफलतापूर्वक मार गिराया। लेफ्टिनेंट कमांडर ने अंधेरे में जंगल के बीचों बीच पूरी रात इलाके पर नजर बनाये रखी और सूर्योदय होते ही बरामदगी ऑपरेशन का नेतृत्व शुरू किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य युद्ध सामग्री भी बरामद की गई।
जोजिला टनल से क्या फायदे?
कश्मीर को लद्दाख से हर मौसम में जोड़ने के लिए बनाई जा रही जोजिला सुरंग मंगलवार को आर-पार हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल में ब्रेकथ्रू के लिए अंतिम ब्लास्ट किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें