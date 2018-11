पाकिस्‍तान यात्रा पर जाने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्‍होंने कहा, ‘जब मैं पहली बार पाकिस्‍तान गया था और करतापुर कॉरिडोर का वादा किया था तो आलोचकों ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब वही लोग यू-टर्न लेते हुए अपना ही थूका चाट रहे हैं।’ पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से पाकिस्‍तान नहीं जाने को कहा था। इस बाबत सवाल पूछे जाने पर सिद्धू ने कहा, ‘कांग्रेस के 20 नेताओं ने मुझे (पाकिास्‍तान) जाने को कहा था। आलाकमान ने मुझसे जाने के लिए कहा था। पंजाब के मुख्‍यमंत्री मेरे पिता समान हैं। मैंने उन्‍हें बता दिया था कि मैं पाकिस्‍तान से वादा कर चुका हूं कि मैं आऊंगा। मेरे कैप्‍टन राहुल गांधी हैं…उन्‍होंने ही तो मुझे हर जगह भेजा है। हमारे कैप्‍टन साहब के भी कैप्‍टन राहुल गांधी जी हैं।’

Navjot Singh Sidhu: When I first went to Pakistan and talked about them promising #KartarpurCorridor, the critics mocked and made fun of me, now the same people are licking their own spit and taking U-turns pic.twitter.com/c23Mlm5uSH

