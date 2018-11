लंबे इंतजार के बाद सिखों के धर्मस्थल करतारपुर साहिब के कॉरिडोर का शिलान्यास हो गया। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री इमरान खान, पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, हरदीप सिंह पुरी और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू भावुक दिखे। पाकिस्तान की इस पहल के बाद सिद्धू ने पीएम इमरान खान को प्यार का फरिश्ता बताया है।

इमरान खान की तारीफ में सिद्धू ने जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, ‘हिंदुस्तान जीवे, ते पाकिस्तान जीवे, प्यार और खुशहाली का फरिश्ता बनकर, मेरा यार इमरान खान जीवे’ सिद्धू ने आगे कहा, ‘बहुत नुकसान हो गया, बहुत आगजनी हो गई! कोई इस आग को बुझाने वाला चाईदा है, कोई इस पर पानी डालने वाला चाईदा है।’ सिद्धू ने कहा, ‘जब भी इस द्वार का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पर आपका नाम लिखा जाएगा’।

Navjot Singh Sidhu: Both the govts should realise that we have to move forward. My father used to tell me that Punjab Mail went till Lahore, I believe that it can go further till Peshawar, till Afghanistan. #KartarpurCorridor pic.twitter.com/SiZ07JRbN5

— ANI (@ANI) November 28, 2018