कांग्रेस से निष्कासित नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर फिर से हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वडिंग ने जीरकपुर में सौ एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 60 एकड़ जमीन फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करके भोले-भाले लोगों से ‘छीनी’ गई थी। वडिंग ने कौर के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिसकी ‘मानसिक स्थिति ठीक नहीं है’।

कौर ने गुरुवार रात को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘राजा वडिंग, अदालत में आकर जवाब दीजिए कि आपने जीरकपुर में 100 एकड़ जमीन कैसे खरीदी? लूटे हुए पैसों से आप सिर्फ 40 एकड़ ही खरीद पाए, बाकी 60 एकड़ आपने फर्जी हस्ताक्षर करके और लोगों के अंगूठे के निशान लेकर निर्दोष लोगों से अवैध रूप से छीन ली। अदालत में जवाब दीजिए और बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाइए।’

अमरिंदर सिंह ने कहा, वह ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करेंगे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। जाइए, खुद को तैयार कर लीजिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कौर ने लुधियाना से लोकसभा सदस्य वडिंग पर युवाओं को लूटने का भी आरोप लगाया।

वडिंग ने शुक्रवार को कौर के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके लिए ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं है जिसकी ‘मानसिक स्थिति ठीक नहीं है’। कौर ने गत दिसंबर में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि ‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए’ की जरूरत होती है। प्रदेश कांग्रेस ने इस बयान के बाद उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी थी।