शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थे। शहजाद पूनावाला मीडिया चैनलों में होने वाली डिबेट में पार्टी का पक्ष जोर-शोर से रखते थे।

पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो भी अपडेट किया है। इसमें उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोअर बताया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस फैसले के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है।

शहजाद पूनावाला के X प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट।

शहजाद पूनावाला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रहते हुए उन्होंने जोरदार ढंग से पार्टी का पक्ष रखा और कांग्रेस पर लगातार हमला बोला।

हाल ही में पूनावाला ने अपने X अकाउंट पर अपने पुराने इंटरव्यू के कुछ वीडियो क्लिप को शेयर किया था और इसमें राजनीति छोड़ने की बात कही थी।

क्या कहा था पूनावाला ने?

एक कार्यक्रम में जब शहजाद पूनावाला से पूछा गया था कि उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात क्यों कही थी, इसके जवाब में पूनावाला ने कहा था, “पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल रोल दोनों अलग-अलग चीजें हैं, मान लीजिए मैं लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, काउंसलर, विधायक ना बन पाऊं तो क्या मेरा समाज और राजनीति में कोई योगदान नहीं होगा और क्या मैं अपनी पूरी ऊर्जा इन पदों के पीछे ही लगा दूं, मेरी यह सोच रही है कि हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जब हम आते हैं तो देश और समाज के प्रति क्या योगदान कर सकते हैं।”

पूनावाला ने कहा था, “कुछ लोग विधायक, सांसद, पार्षद बनकर अपना योगदान देते हैं, कुछ लोग चुनाव की व्यवस्था से बाहर जाकर समाज में और किस तरह योगदान दे सकते हैं वह भी एक तरीका होता है और इसका यह मतलब नहीं होता कि हम राजनीति से बाहर आ चुके हैं।”

.. https://t.co/NknU5HrKlg — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 30, 2026

पूनावाला ने कहा था, “मैं सत्ता के लालच में कोई पद मिले या कोई मंत्री बना दे या सांसद बना दे इसके लिए नहीं आया हूं। मेरा मुख्य था कि लक्ष्य देश में तीसरी बार एनडीए की मोदी जी की सरकार बने, वह लक्ष्य हासिल हो गया है।”