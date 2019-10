बिहार: एक संयुक्त अभियान में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने कल मुजफ्फरपुर में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

Bihar: In a joint operation, Police and Sashastra Seema Bal (SSB) arrested two Naxals in Muzaffarpur yesterday. Arms and ammunition have been recovered. (16.10) pic.twitter.com/YjBDKZ1BdH