दिल्ली के पीरागढ़ी स्थित उद्योग विहार में बल्ब बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना हो गईं।

#Visuals from Delhi: Fire had broken out in a light bulb manufacturing factory at Udyog Nagar in Peera Garhi area; 15 fire tenders are present on the spot. pic.twitter.com/8LadimbawA