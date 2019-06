दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी समस्या के चलते ट्रेनें अटक गई हैं। डीएमआरसी के मुताबिक, यह गड़बड़ी शहीद स्थल (नया बस अड्डा) से दिलशाद गार्डन वाले रूट पर हुई है। हालांकि, बाकी लाइनों पर सर्विस सामान्य है।

Delhi Metro: Delay in service from Shaheed Sthal (New Bus Adda) towards Dilshad Garden (Red Line). Normal service on all other lines. #Delhi pic.twitter.com/bYXrYZTjTl