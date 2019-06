मुंबई के खार इलाके की पुलिस ने रविवार रात कार्टर रोड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये तीनों चलती कार में स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। साथ ही, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Mumbai: Khar police has arrested three persons for performing stunts by bending out of the windows of a moving car on Carter Road last night. Case registered, car seized. #Maharashtra